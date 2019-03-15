“Sibaş Gıda’da işçi kıyımı devam ediyor”

Tek Gıda-İş Sendikası 7 Nolu Şube başkanı Ömer Atabey, Sibaş Gıda’da işçi kıyımının devam ettiğini söyledi.

Atabey, bugün Sibaş Gıda’da sendikalaşma sürecini anlatan bir basın toplantısı düzenledi.

Sibaş’ın Türkiye ve Fas ortak girişimiyle Aydın’ın Söke ilçesi Akçakonak köyünde kurulan ve turşu çeşitleri üreten bir gıda fabrikası olduğunu belirten Atabey, “Üretiminin tamamını yurtdışı ihracat yapmaktadır. Şu an yüzde 51 yerli, yüzde 49’u yabancı sermayeli Sibaş’ın sahibi Suat Zeytinoğlu’dur” dedi.

TEK GIDA-İŞ’TE ÖRGÜTLENDİLER

Atabey, şunları söyledi:

“Düşük maaş ve kötü çalışma koşulları nedeni ile anayasal hakları olan sendikalaşmaya giden 233 işçinin 117si Tek Gıda-İş sendikasında örgütlenmiş ve üye olmuştur. Çalışma Bakanlığı’ndan yetki alınmıştır. Peki Sibaş işvereni ne yaptı?

Sendikalaşmadan haberdar olması üzerine, büyük çoğunluğu bayan olan işçilerin ellerinden e-devlet şifreleri alınarak üyeliklerinin aslı sorgulanmış ve bölümler arası yer değişiklikleri yapılarak sendikadan istifaları için çeşitli baskılar yapılmıştır. Tüm bu baskılara rağmen 117 kişi ile örgütlenme tamamlanmış ve yetki alınmıştır. Daha sonra işveren bu yetkiye itiraz etmiş, ilki 8 kişi olmak üzere; parça parça sendikalı işçileri işten çıkarmış, gerekçe olarak makineleşme ve teknolojik nedenleri ileri sürmüştür; fakat çıkarılan işçi sayısından daha fazla sayıda olmak üzere, 4 ayrı taşeron firmadan işçi çalıştırmaya başlamıştır. Çevre fabrikalara da çıkardıkları işçilerin işe alınmaması yönünde fikir beyan etmiş, kısmen de olsa işçilerin çalışma özgürlükleri engellenmiştir.”

EYLEMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Atabey sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreçte gerek OHAL olması gerekse çalışanların ailelerinin bir bölümünün halen fabrikada çalışıyor olmasından dolayı işçiler bir süre eylem yapmakta kararsız kalmış ve uzlaşı aramışlar, teşkilatımızın genel başkanı Mustafa Türkel dahil, çeşitli arabulucular devreye girdiği halde sonuç alınamamıştır. En son 14 kişinin işten çıkarılması ile iş akdine son verilen işçi sayısı 80’e ulaşmıştır. Tek Gıda iş sendikası ve işçiler 28 Aralık itibari ile fabrika önünde eylem kararı almış ve fabrika önüne çadır kurmuşlardır. Kurulan ilk çadır jandarma tarafından sökülmüş, daha sonra tekrar çadır kuran işçiler eylemlerine baskı ve kötü hava koşullarına rağmen 78 gündür devam etmektedirler. 29 Mart tarihinde bilirkişi işyeri ziyaretinde bulunacaktır. Bundan dolayı işveren, taşeron işçileri hızla azaltmaktadır.”

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

“Yasadışı olarak kişilerden aldıkları e-devlet şifreleri ile ilgili olarak devam eden ceza davası 13 Mayıs, işe iade davaları 28-30 Mayıs tarihlerinde görülecektir” diyen Atabey, “Şu an bu davalardan ötürü işçilere örgütlenmeden vazgeçip işe dönmeleri için çeşitli yollardan baskı yapılmaktadır. İnsanları işten çıkararak, baskı yaparak kimseyi korkutamazsınız. Yaptığınız bütün hukuksuzlukların cezasını kanunlar önünde çekeceksiniz. Yaptığınız bu hukuksuz davranışlarla bu ülkenin değerlerine ve örgütlü çalışan, hukuka ve haklara saygılı işletmelere de ihanet ediyorsunuz.Bu mücadele daha başlangıç! İşten çıkartılan arkadaşlarımız işe dönünceye kadar ve Toplu İş Sözleşmesi müzakere masasına oturuncaya kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

Atabey sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Üretimden ve tüketimden gelen ne kadar gücümüz varsa artık harekete geçmiş durumda… Biz Tek Gıda-iş Sendikası olarak, kaliteli üretimi desteklemek, işletmeleri büyütmek ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yapmaya hazırız. Eğer SİBAŞ işvereni anayasal haklara saygı duymayıp aksi tavrını sürdürmeye devam ederse, yurtiçi eylemlerimizi arttırıp kitlesel eylemler halinde büyüteceğiz. Ayrıca yurtdışı platformlarda da eylemlerimizi kamuoyu ile paylaşıp büyüteceğiz.”