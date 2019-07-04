Sibaş işçileri destek bekliyor

Diren Kur

Aydın’ın Söke ilçesindeki Sibaş Gıda Fabrikası’nda Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan ve 189 gündür direnişlerini sürdüren işçiler, yarın karar çıkması beklenen işe iade davası için tüm emek dostlarına dayanışma çağrısı yaptı.

Sibaş işçisi Halime Ulutaş, BirGün’e yaptığı açıklamada, “5 Temmuz’da davamız var. Mahkemenin bizi işe iade edeceğini biliyoruz. Ama büyük ihtimalle patron Fuat Zeytinoğlu buna itiraz edecek. Biz haklıyız, sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

5 Temmuz’daki duruşmanın ardından kılıçları çekeceklerini söyleyen Ulutaş, mücadelelerinde davanın seyrine göre bir yol haritası belirleyeceklerini dile getirdi.

PATRONUN SON ÇIRPINIŞLARI

Patron Fuat Zeytinoğlu ile Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel arasında geçen nisan ayında bir görüşme gerçekleştiğini aktaran Ulutaş, “Bu görüşmeden olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkmadı. Zeytinoğlu ‘Davayı kazanacağım, benim bu işçilere ihtiyacım yok’ gibi söylemlerde bulunmuş. İhtiyacının olmadığını söylüyor ama bizim yerimize onlarca taşeron işçisi alıyor. Bu tarz söylemlerle direnişimizi bitirmek için elinden geleni yapıyor. Aslında davayı kaybedeceğinin ve bizim haklı olduğumuzun farkında, bu onun son çırpınışları” ifadelerini kullandı.

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Yanımızda olun

Söke 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek duruşma için tüm emek dostlarından destek beklediklerini dile getiren Ulutaş, bunun için sosyal medya üzerinden çağrı yapacaklarını da söyledi. Ulutaş, “Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, emekçilerin yanımızda olmalarını diliyoruz” diye konuştu.