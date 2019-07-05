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06.07.2019
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SİBAŞ işçileri işe iade davasını kazandı

Aydın’ın Söke ilçesinde kurulu SİBAŞ Gıda’da Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkartılan ve 190 gündür direnişlerini sürdüren 51 işçi, işe iade davasını kazandı.

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AYCAN KARADAĞ / BERKAY SAĞOL

Aydın’ın Söke ilçesinde kurulu SİBAŞ Gıda’da Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkartılan 73 işçi 190 gündür direnişlerini sürdürüyor. Bugün 73 işçiden 51 işçinin işe iade davası Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Görülen davada ilk karar verilirken, 51 işçi işe iade davasını ve tazminat hakkını kazandı.

Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacının işe başlatılması veya başlatılmaması şartına bağlı olmaksızın tazminat tutarının işçinin bir yıllık brüt ücreti olan 24 bin 354 TL olarak belirlenmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, davacının işe iade için işverene süreci içerisinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok 4 aylık ücret ve diğer hakların karşılığı tutarı olan brüt 9 bin 647 TL’nin davacıya ödenmesi gerektiği yönünde karar aldı.

 “KAZANDIK AMA DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Dava sonrası BirGün’e açıklama yapan işçilerden Meral Yıldız, “Kazandık ama direnmeye devam edeceğiz. Bizim amacımız işlerimize geri dönmek. Bunun içinde mücadelemiz sürecek. Bugün görülen davada mücadelemizin meyvesini topladık. Çok güzel bir destek vardı bize. Tüm dostlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ DİK DURUŞU SAYESİNDE BU DAVAYI KAZANDIK”

Tek Gıda-İş 7’nolu Şube Başkanı Ömer Atabey, mücadeleye devam ettiklerini ifade ederek, “Sevindirici bir olay. 2018 Şubat ayı itibariyle örgütlenme yaptığımız SİBAŞ’ta, örgütlenmeler yüzünden işçi çıkışları yaşandı. Bizde bundan sonra mücadeleye başladık. Sendika olarak tüm sorumluklarımızı yerine getirmek için elimizden geleni yaptık. Eylemlerimiz tüm Türkiye’de ses getirdi. Sonuna kadar kovaladık. Davamız devam ediyor. Diğer işçi arkadaşlarımızın davası 20 Eylül tarihinde. Burada en önemli olan işçiler. İşçi kardeşlerimiz dik duruşu sayesinde bu davayı kazandık. Biz bu davalardan maddi beklentilerimiz yok. Bizim burada amacımız; hakkımızı kazanmak. Bugünde böyle oldu. Daha mücadelemiz sürüyor” diye konuştu.

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“EMEĞİN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ”

Tek Gıda İş İşyeri temsilcisi Mehmet Özen ise, “Çok mutluyuz. Emeğin meyvelerini topluyoruz. Birleşerek kazanacağız. Kar kış demeden mücadele ettik. Dayanışarak, mücadele ede ede kazandık” dedi.

Öte yandan kalan 22 işçinin davası ise 20 Eylül 2019 tarihinde görülecek.

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