27.9 C
Istanbul
31.07.2019
Anasayfa DÜNYA Sibirya'da 2,5 milyon hektar orman kül oldu

Sibirya’da 2,5 milyon hektar orman kül oldu

birgun.net birgun.net

Sibirya’nın çeşitli bölgelerinde genişlikleri 2,5 milyon hektarı geçen ormanlar yanıyor. Sibirya semalarında devasa duman kütlelerine neden olan yangınlar üzerine, bölgede acil durum ilan edilmesi için verilen dilekçeyi 400 binden fazla yerli imzaladı. Orman yangınları devam ederken bazı bölge yetkililerinin, alevlerin söndürülmesi için hemen harekete geçmedi belirtildi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, “Krasnoyarsk ve İrkutsk bölgelerinin tümünde acil durum ilan edildi” açıklaması yaptı.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, üç bölgedeki alevleri zapt etmek amacıyla en az 15 bin görevlinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Bölge yetkililerinin aktardığına göre tüm çabalara rağmen yangınlar oldukça geniş bir bölgeye yayıldı ve 500’den fazla Sibirya şehri ve köyü büyük duman bulutlarının ablukası altında kaldı.

YETKİLİLER YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE GEÇ KALDI

Orman yangınları devam ederken kimi bölge yetkilileri, alevlerin söndürülmesi için hemen harekete geçmedi. Zira 2015 yılında Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yerleşim yerlerini tehdit etmemesi ve söndürme çalışmalarının maliyetinin oluşacak tahmini hasarı aşacak olması durumunda alevlere müdahale edilmemesine müsaade etmişti. Ancak alınan bu itilaflı karar, Rus parlamento üyelerinin tepkisini çekmiş ve bakanlığa kararı gözden geçirmesi hususunda baskı yapmalarına neden olmuştu.

Ancak aynı ifadeler, Krasnoyarsk Valisi Aleksandır Uss tarafından da pazartesi günü dile getirildi. Bölge yetkilisi, orman yangınlarının tarih boyunca pek çok kez gözlemlenmiş ‘sıradan doğa olayları’ olduğunu ve müdahale etmenin ‘gereksiz hatta kimi zaman da zararlı’ olabileceğini dile getirdi.

İlginizi çekebilir:  Silah fabrikasında büyük yangın

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Sibirya’daki söz konusu yangınlar ilk olarak bu ayın başlarında, yerleşim yerinin bulunmadığı ormanlık alanlarda başladı. Ardından ortaya çıkan duman bulutları, Sibirya’nın Krasnoyarsk ve Novosibirsk gibi en büyük şehirlerini abluka altına aldı. İnsan sağlığını doğrudan tehdit etmesinin yanı sıra, neredeyse tümden bir görüş kaybı yaşanması sebebiyle pek çok havaalanı uçuşları iptal etmek durumunda kaldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,685AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu’ndan belediyelerdeki eş-dost atamalarına tepki

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türk İş'i ziyaretinde CHP'li belediye başkanlarının...
Devamını Oku

Sibirya’da 2,5 milyon hektar orman kül oldu

birgun.net -
Sibirya’nın çeşitli bölgelerinde genişlikleri 2,5 milyon hektarı geçen ormanlar yanıyor. Sibirya semalarında...
Devamını Oku

Grup Yorum üyelerinin aileleri de açlık grevine başladı: Elektrik olmayan bir hücrede tek başına tutuluyor

birgun.net -
Bazı üyeleri tutuklu olan ve bazı üyeleri hakkında yakalama kararı bulunan Grup...
Devamını Oku

Savcılık ‘Pucca’nın beraatini istedi

birgun.net -
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal...
Devamını Oku

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

birgun.net -
Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay, toplu iş sözleşmesiyle ilgili "Dün bize en...
Devamını Oku

Çanakkale’de 4.0 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Çanakkale Yenice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nden...
Devamını Oku

Akraba atamaları tepkisi: Madem marifetliler, başka yerde iş bulsunlar

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerdeki akraba atamaları, belediyedeki israfın...
Devamını Oku

Sergen Yalçın’a uçakta ‘Beşiktaş’ jesti

birgun.net -
Yeni Malatyaspor’u Slovenya’ya götüren Türk hava Yolları’na ait TK 1063 nolu uçağın...
Devamını Oku

ABB tasarrufla ilk yüz günde 136 milyon TL bütçe fazlası verdi

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yönetimin AKP’den CHP’ye geçmesi sonrasında alınan tasarruf önlemleriyle ilk...
Devamını Oku

Galatasaray, Emre Mor’u KAP’a bildirdi

birgun.net -
Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi