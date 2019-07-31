Sibirya’da 2,5 milyon hektar orman kül oldu

Sibirya’nın çeşitli bölgelerinde genişlikleri 2,5 milyon hektarı geçen ormanlar yanıyor. Sibirya semalarında devasa duman kütlelerine neden olan yangınlar üzerine, bölgede acil durum ilan edilmesi için verilen dilekçeyi 400 binden fazla yerli imzaladı. Orman yangınları devam ederken bazı bölge yetkililerinin, alevlerin söndürülmesi için hemen harekete geçmedi belirtildi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, “Krasnoyarsk ve İrkutsk bölgelerinin tümünde acil durum ilan edildi” açıklaması yaptı.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, üç bölgedeki alevleri zapt etmek amacıyla en az 15 bin görevlinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Bölge yetkililerinin aktardığına göre tüm çabalara rağmen yangınlar oldukça geniş bir bölgeye yayıldı ve 500’den fazla Sibirya şehri ve köyü büyük duman bulutlarının ablukası altında kaldı.

YETKİLİLER YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE GEÇ KALDI

Orman yangınları devam ederken kimi bölge yetkilileri, alevlerin söndürülmesi için hemen harekete geçmedi. Zira 2015 yılında Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yerleşim yerlerini tehdit etmemesi ve söndürme çalışmalarının maliyetinin oluşacak tahmini hasarı aşacak olması durumunda alevlere müdahale edilmemesine müsaade etmişti. Ancak alınan bu itilaflı karar, Rus parlamento üyelerinin tepkisini çekmiş ve bakanlığa kararı gözden geçirmesi hususunda baskı yapmalarına neden olmuştu.

Ancak aynı ifadeler, Krasnoyarsk Valisi Aleksandır Uss tarafından da pazartesi günü dile getirildi. Bölge yetkilisi, orman yangınlarının tarih boyunca pek çok kez gözlemlenmiş ‘sıradan doğa olayları’ olduğunu ve müdahale etmenin ‘gereksiz hatta kimi zaman da zararlı’ olabileceğini dile getirdi.

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UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Sibirya’daki söz konusu yangınlar ilk olarak bu ayın başlarında, yerleşim yerinin bulunmadığı ormanlık alanlarda başladı. Ardından ortaya çıkan duman bulutları, Sibirya’nın Krasnoyarsk ve Novosibirsk gibi en büyük şehirlerini abluka altına aldı. İnsan sağlığını doğrudan tehdit etmesinin yanı sıra, neredeyse tümden bir görüş kaybı yaşanması sebebiyle pek çok havaalanı uçuşları iptal etmek durumunda kaldı.