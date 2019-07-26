Sıcaklık artış hızında 2 bin yılın rekoru

İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha da artırdığı artık herkesin kabul ettiği bir gerçek. Yapılan bir araştırma ise insan faaliyetlerinin ısınmayı nasıl hızlandırdığını bir kez daha ispatlar nitelikte. Araştırmaya göre 20. yüzyılın son döneminde sıcaklıklar son 2 bin yılda görülmemiş bir hızla yükseliş gösterdi. Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre “modern insanlık tarihinin hiçbir evresinde sıcaklıklar, fosil yakıt tüketimine dayalı ekonomilerin geliştiği, üretim ve tüketimin emsali görülmemiş bir şekilde arttığı 20. yüzyıldaki gibi hızlı bir yükseliş sergilemedi.”

Son 2 bin yıla ait bölgesel sıcaklık trendlerine ilişkin ayrıntılı bir araştırmaya dayanan araştırma makalesi, küresel sıcaklıklardaki dalgalanmalar konusunda detaylı bir analiz sunuyor. Araştırma sonuçları insan faaliyetlerinin küresel ısıtma üzerinde doğrudan etkili olduğu yönündeki argümanı da destekliyor.

Elde edilen verileri yorumlayan Columbia Üniversitesi Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi’nden araştırmacı Nathan Steiger, geçmişteki sıcaklık değişiminin bölgesel olduğunu ifade ediyor. Steiger, “Yaşadığımız sıcaklık çağı ise küresel bir dönem. Dünyanın yüzde 98’inde endüstri devrimi sonrası yaşanan bir ısınma ile karşı karşıyayız. Bu durum, son 2 bin yılda gerçekleşen iklim değişikliklerinden farklılık gösteriyor” dedi.

Avrupa’da sıcak hava alarmı

Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya doğru gelen yeni sıcak hava dalgasının, İskandinav ülkelerine kadar ulaşacağı tahminleri dolayısıyla birçok Avrupa ülkesinde önlemler alındı. Meteoroloji yetkilileri, 28 Temmuz’a kadar etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde sıcaklıkların rekor düzeye çıkmasının beklendiğini açıkladı. Ülkelere göre tahmin edilen sıcaklık dereceleri şöyle:

Fransa 40,4 derece

Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Temmuz 1947’de ölçülen ve şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık 40.4 dereceydi. Bu dereceye yine ulaşılacağı düşünülüyor.

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Almanya 41 derece

Meteoroloji Dairesi perşembe günü Köln bölgesinde hava sıcaklığının 41 dereceyi bulabileceği tahmininde bulundu. Almanya’da en sıcak gün 6 Temmuz 2015’te 40,3 dereceyle Kitzingen’de ölçülmüştü.

İspanya 42 derece

İspanya’da hava sıcaklıklarının özellikle orta ve kuzey bölgelerindeki bazı kentlerde 42 dereceye çıkması beklenirken, özellikle yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İngiltere 39 derece

İngiltere’de 39 derece olan yılın en sıcak gününün bu hafta içerisinde kaydedileceği düşünülüyor. Ülkede bugüne kadar en yüksek sıcaklığın 38,5 ile Ağustos 2003’te ölçülmüştü.

Hollanda 39 derece

Son 75 yılın en sıcak günlerinin yaşanacağı tahmin edilen ülkede aşırı sıcaklardan dolayı turuncu alarm (ikinci derecede önemli) verildi.Hollanda tarihinde en yüksek sıcaklık, 23 Ağustos 1944’te 38,6 derece olarak ölçülürken, birkaç gün içinde 39 dereceyle sıcaklık rekorunun kırılabileceği ifade edildi.

Belçika 40 derece

Sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı duyurulan Belçika’da yetkililer, mevcut durumda “turuncu” olan alarm seviyesinin cumartesi gününe kadar “kırmızı”ya çıkarılacağını bildirdi.

Diğer yandan İtalya’da Sağlık Bakanlığı, hava sıcaklığındaki artışlar nedeniyle Floransa, Roma, Cenova, Perugia, Torino, Bolzano ve Brescia gibi ülkenin orta ve kuzey kentlerindeki bazı kentlerde en yüksek seviyede alarma geçildiğini duyurdu.