İzmir Sağlık Platformu’nu oluşturan meslek odası, sendika ve dernekler, Bornova Yunus Emre 29 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na yönelik saldırıyı protesto etmek için dün İzmir’deki tüm birinci basamak sağlık kuruluşlarında bir gün süreyle iş bıraktı.

Platform üyeleri, ilk olarak Konak’ta bulunan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Daha sonra eski Sümerbank önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, burada yaptıkları açıklamada, sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin derhal yapılmasını istedi.

Eyleme İzmir, Denizli, Aydın, Balıkesir, Manisa, Uşak, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Kocaeli ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu çok sayıda ilden meslek odası, dernek ve sendika üyeleri ve temsilcileri katıldı. KESK İzmir Şubeler Platformu, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türk-İş 3.Bölge Temsilciliği ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile siyasi parti temsilcileri de eyleme destek verdi.

YASAL DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ

“Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Ankara’daki sağırlar sesimizi duysun”, “Şiddet varsa hizmet yok”, sloganlarının atıldığı eylemde, İzmir Sağlık Platformu adına ortak basın açıklamasını İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Dr. Birol Kocaman yaptı.

Dr. Birol Kocaman, geçen hafta yaşanan şiddet olayının ne ilk ne de son olduğunu belirterek, “Biz hekimler ve sağlık çalışanları bu koşullar altında görevimizi yerine getiremiyoruz. Yetkililerden bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, yaptırım gücü yüksek yasal değişiklik istiyoruz” dedi.

BAKAN BİZİMLE GÖRÜŞMÜYOR

Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık emek ve meslek örgütleri uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. Bütün bu çabalarımıza karşın, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdelen ve Dr. Fikret Hacıosman’ın öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile ilgili siyasi iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet olayı yaşanıyor. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! Sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir.”

Sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı’nın sağlık örgütleriyle işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Kocaman, “Ancak Sağlık Bakanı 1,5 yıldır görüşme talebimize yanıt vermiyor. Artık tek bir sağlık çalışanının bile şiddete uğramasına tahammülümüz yok. Sağlıkta şiddeti önleyici yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Aksi takdirde sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkana dek haklı mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.

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Bakanlık müdahil oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na yönelik şiddet olayına müdahil olduklarını duyurdu. Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu son olayda Bakanlığımız müdahil olmuş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, olayın failleri tutuklanmıştır” dedi.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi ve sorumluların cezalandırılması için yasalar çerçevesinde her adımı attıklarını iddia eden Yoğurtçuoğlu, “Bütün bu olumlu girişimlerimize rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tek başına asayiş tedbirleriyle çözülebilecek bir sorun değildir. Bu çerçevede, Bakanlık olarak çalışmalarımızı çok yönlü şekilde sürdürmekteyiz. Hekimlerimizin çalışma şartlarından hastanelerimizdeki fiziki düzenlemelere kadar birçok başlık altında bu sorunun çözümü için çalışmaktayız. Sorunla topyekûn mücadele için hazırladığımız ‘Şiddet Eylem Planı’nı son aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bunu kısa bir süre sonra kamuoyu ile de paylaşacağız.”