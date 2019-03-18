Şifa, sanal ortamda aranıyor

İş yoğunluğu ve ulaşım gibi sorunlar nedeniyle özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar hastalıkları internet üzerinden araştırmakta.

Ancak uzmanlar, doktora gitmek yerine sanal ortamda bulduğu tedavi yöntemini uygulayanların, önüne geçilmez sağlık sorunlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyarılarda bulundu.



Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, yaptığı açıklamada, zihni sürekli meşgul eden bilgiyi arayan kullanıcının depresif atak geçirme eğilimi gösterdiğini ifade etti.



Doç. Dr. Ali Murat Kırık

Siteler denetimden uzak



Kırık,internet ortamındaki birçok sağlık ve tıp sitesinin denetimden uzak, yanlış tedavi yöntemleriyle dolu olduğunu dile getirerek, ‘sağlık okuryazarlığı’ bilincinin aşılanması gerektiğine dikkat çekti.



“İnternette kendilerine yönelik hastalıkları arayan ve gelişi güzel şekilde ilaç kullananlar yanlış tedavi yöntemlerini uygulayıp sağlıklarından olmaktadır. Hatta bu durumdakilerin yapılan araştırmalarda doktorlardan çok internet ortamına itibar ettikleri görülmekte” ifadelerinde bulunan Kırık, bu durumun ciddi bir soru olduğunu kaydetti.



İnternette sürekli hastalık arayıp teşhis koymaya çalışanların genelde sanal ortamda yoğun vakit geçirdiklerini belirten Kırık, bu durumun dijital bağımlılığa, FOMO (sanal ortamda gelişmeleri kaçırma korkusu) ve nomofobi (telefonsuz kalma korkusu) gibi hastalıkları da tetiklediğine vurgu yaptı.