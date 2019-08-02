Sigaraya yeni zam: Zamlı sigara fiyatları nasıl olacak?

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tütün kullananları yakından ilgilendiren bu zam haberi 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

BAT Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde Kent, Rotmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigara fiyatları 3 TL’ye kadar zam yansıdığı görüldü.

Zam sadece ‘British American Tobacco’ serisine geldi. Diğer sigara ücretleri aynı olurken, yeni bir zam gelmeyeceği belirtildi. Philip Morris Türkiye yetkilisi, “Şu anda bir zam söz konusu değil” açıklaması yaptı.

Sigara fiyatlarına ise en son Temmuz ayının ilk günlerinde Gelir İdaresi, sigarada ÖTV miktarına artış yapması ile zam gelmişti.

İŞTE YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Kent Prg. (Blue, Grey, White): 15 TL

Kent D-Range (Blue, Grey, Switch): 15 TL

Kent D-Long (Blue, Grey): 15 TL

Kent Switch: 16 TL

Kent Nano: 18 TL

Rotmans: 14 TL

Viceroy: 14,5 TL

Pall Mall: 14,5 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL