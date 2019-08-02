24.7 C
Istanbul
03.08.2019
Anasayfa GÜNCEL Sigaraya yeni zam: Zamlı sigara fiyatları nasıl olacak?

Sigaraya yeni zam: Zamlı sigara fiyatları nasıl olacak?

Sigaraya bir zam daha geldi. Kent, Rotmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigaralarına zam geldi. BAT serisi sigaralara zam gelirken Philip Morris Türkiye yetkilisi kendi ürünlerine şu anda zam gelmediğini açıkladı.

birgun.net birgun.net

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tütün kullananları yakından ilgilendiren bu zam haberi 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

BAT Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde Kent, Rotmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigara fiyatları 3 TL’ye kadar zam yansıdığı görüldü.

Zam sadece ‘British American Tobacco’ serisine geldi. Diğer sigara ücretleri aynı olurken, yeni bir zam gelmeyeceği belirtildi. Philip Morris Türkiye yetkilisi, “Şu anda bir zam söz konusu değil” açıklaması yaptı.

Sigara fiyatlarına ise en son Temmuz ayının ilk günlerinde Gelir İdaresi, sigarada ÖTV miktarına artış yapması ile zam gelmişti.

İŞTE YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Kent Prg. (Blue, Grey, White): 15 TL

Kent D-Range (Blue, Grey, Switch): 15 TL

Kent D-Long (Blue, Grey): 15 TL

Kent Switch: 16 TL

Kent Nano: 18 TL

Rotmans: 14 TL

Viceroy: 14,5 TL

Pall Mall: 14,5 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,770AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

3’ü kanser 92 ilaç geri ödeme listesine alındı

birgun.net -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği'nde...
Devamını Oku

Marmara’ya gök gürültülü sağanak uyarısı

birgun.net -
Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve...
Devamını Oku

Süleyman Soylu: Suriyeliler meselesini FETÖ tahrik ediyor

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'a kayıtlı olmayan Suriyeli sığınmacıların gönderilmesi kararıyla ilgili...
Devamını Oku

Antep’te hasta şiddeti: İstediği ilacı yazmayan doktora saldırdı, acil servisi dağıttı

birgun.net -
Antep'te, psikiyatri hastası M.P. (23), istediği ilacı yazmayan Doktor Salih K.'yı darbetti, Acil Servis'teki...
Devamını Oku

Çin’den ‘ticari savaş’ resti: ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız

birgun.net -
Çin'in yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD ile ülkesi...
Devamını Oku

Basın kartında SETA ve yandaş izi

BİRGÜN ANKARA -
Başbakanlığın kapanması ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanan, ardından kuruluş yönetmeliği değiştirilen ve...
Devamını Oku

Romanya’da öldürülen 15 yaşındaki çocuk için ‘Yabancıların arabasına binmemeliydi’ diyen bakan görevden alındı

birgun.net -
Romanya'da otostop yaparken kaçırılıp öldürülen 15 yaşındaki Alexandra Macesanu'yla ilgili "Yabancıların arabalarına...
Devamını Oku

S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

birgun.net -
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi...
Devamını Oku

Sudan’da nihai anlaşmaya varıldı

birgun.net -
Sudan'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile...
Devamını Oku

Bakan Kurum iddiası: Hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız

birgun.net -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Hiçbir zaman bakmadığımız gibi bundan sonra da...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi