Şiir 4.0: Yapay Sinir Ağları

Kardelen tatar

3. Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali, 4-6 Nisan arasında çok sayıda şair ve sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek. Şiir 4.0: Nöral Ağlar temasını gündeme getirecek olan festival, farklı ülkelerden şairler arasındaki dostluk, etkilenme, tartışma ve işbirliklerini konu alıyor.

Çağdaş Avrupa şiirinin önemli isimleri, üniversite etkinlikleri ve müzikli şiir okumalarıyla festival edebiyat severleri şenliğe katılmaya çağırıyor.



ETKİNLİK AÇISINDAN ÇOK ZENGİN



Festival kapsamında şiir performanslarının yanı sıra çeviri atölyesi, üniversite etkinlikleri, sanat rotası yürüyüşü, şarap tadımı, yuvarlak masa toplantısı, dans ve müzik performansları düzenleniyor. Çağdaş dansçı Yazı Köz performansı, Hezarfen Orkestra’nın kurucusu, dünyaca viyola virtüözü Ulrich Mertin de vereceği konserle festivale renk katıyor. Macaristan’ın konuk ülke olduğu festivalde bu yıl Metin Celal onur konuğu olarak ağırlanıyor.



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2009’da gerçekleştirilen ve yüzün üzerinde genç yazarın katıldığı efsanevi Word-Express yolculuğunun 10’uncu yılının da kutlanacağı festivalde, Avrupa festivaller birliği Versopolis’in özel bir etkinliği gerçekleştirilecek ve seçilmiş etkinlikler Literary Europe Live programı kapsamında dünyanın her yerinden seyredilebilecek.



Eşbaşkanlığı şairler Efe Duyan ve Gökçenur Ç.’nin tarafından yapılan, koordinatörlüğü Selahattin Yolgiden tarafından üstlenilen festivalin organizasyon kurulunda Ayşegül Gürsel Duyan, Çağla Meknuze, Emrullah Alp, Güray Yolukar ve Tunca Çaylant bulunuyor.



Festivale; Metin Celal (Onur Konuğu), Anastasia Gavrilovici (Romanya), Anat Zacharia (İsrail), André Ferenc (Macaristan/Romanya), Anna Terék (Macaristan/Sırbistan), Benji Horvath (Macaristan/Romanya), Claudiu Komartin (Romanya), Hajnal Csilla Nagy (Macaristan /Slovakya), Ivan Hristov (Bulgaristan), Marko Pogacar (Hırvatistan), Mehmet Altun (Türkiye), Milan Dobricic (Sırbistan), Nia Davies (Galler), Nurduran Duman (Türkiye), Pelin Özer (Türkiye), Phoebe Giannisi (Yunanistan), Radu Vancu (Romanya), Rhys Trimble (Galler), Umut Yalım (Türkiye), Yaprak Damla Yıldırım (Türkiye) şiirleriyle katılacak.

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Festival programı

4 Nisan:



14.00 Şiir Dinletisi, Yeditepe Üniversitesi



19.00 Çeviri Atölyesi Şiir Dinletisi, Macar Kültür Merkezi



5 Nisan:



15.00 Yuvarlak Masa Toplantısı, DAM Kültür Merkezi: Şiir 4.0: Nöral Ağlar / Şiir Bağları Nasıl Canlı Kalır?



19.00 Şiir Dinletisi ve Sohbet: Onur Konuğu Metin Celal Şiiri Gökhan Arslan, Nilay Özer, Emrullah Alp ve Gökçenur Ç.’nin konuşmalarıyla



6 Nisan:



13.00 Şairler eşliğinde Sanat Rotası Yürüyüşü: Masumiyet Müzesi, Mixer, artSümer, SALT Galata, Galeri BU, Pera Müzesi



19.00 Şiir, Müzik ve Dans Performansı / Word-Express 10’uncu Yıl Kutlaması – Yazı Köz’ün dansı; Alexandra Büchler ve Zerrin Yılmaz’ın katılımıyla, DAM Kültür Merkezi



21:00 Konser: Ulrich Mertin, DAM Kültür Merkezi