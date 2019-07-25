Şiir, elbette hep şiir

Mehmet ÖZÇATALOĞLU

“kim zafer kazanmış gecede ey yar/ bu aşkı gece gündüz gözüyle izah etmedim mi/ düşün/ yoksuluz/ kuşlar utanır cama konmaktan”

Şiiriyle toplumsal damarı yakalamış fakat toplumda bir o kadar ses getirememiş bir şairle, Ali Koçak’la söyleştik

• Neden şiir?

Şiir/şair –mecazen- ölüyü diriltir, diriyi sarsar, sahteliği yırtar atar. En yaşanamayacak olana gerekiyorsa yaşam pırıltıları katar. Kâhindir, modern dünyanın bütün yabancılaşma durum ve anlarında insanın kulağına eğilip yeni bir dünya olasılığını fısıldar. Âşıktır, aşk ehlidir, kara sevdalıdır. Dirençtir, dip ırmaktır. Felsefenin imdadına yetişendir. Duyumlar, duygular, izler ve aklınıza gelip gelmeyen her şey ondan sorulur. Şeyhi indirip müritleri uçurur. Şiir öyle güzellikler çıkarır ki çıkınından, aç da susuz da kalır, dizinin dibinden ayrılamazsın

• Şiirinizin beslendiği kaynaklar kimlerdir, nelerdir?

Evrende şairin şiirinin içine sızmayacak, girmeyecek, şiirinin kanına karışmayacak hiçbir şey elbette yoktur. Yeter ki şair, ‘ışık, ses ve görüntü geçirmez’ bir şeyle sıvamasın evinin içini. Kendi bedenine çarpmasına, onu gerektiğinde silkelemesine, ruhunu sarsmasına ya da okşamasına, bilincini çoğaltmasına izin versin, bütün rüzgârlara açsın yelkenlerini. Örneğin, ikinci kitabım olan “Rüzgâr Sildi Sesleri” içindeki “Cenkname/İkinci Cihan Harbi” şiirim onlarca savaş filmi, dizisi ve tarihi roman ve hatıratın bendeki izdüşümüdür

• Bütün bunların ardından şiirinizi tanımlar mısınız, desem neler söylersiniz?

Şiir; -benim ya da başkasının şiirinden ziyade- tanımları reddeden bir şey. Yıkar, yapar, yıkıp yapar, yıkıp yapmaz… Dil’de en güçlü ve en bağımsız müfrezedir şiir, kendini tanımlatmaz, bütün tanımlama çabalarını boşa çıkarır. Eğer soruyu şöyle anlarsak: Senin şiirin Türkiye şiiri içinde nereye oturur? Fakat buna da ben yanıt vermek istemem. Şairin bırakın kendi şiirine tanım getirme çabasını, sanırım, en çok kaçınması gereken şeylerden birisi, kendi şiirine ilişkin söz almaktır. Yazdıkları bir şeyler ifade ediyorsa, Türkiye ya da dünya şiirine birkaç şiiri ya da mısrasıyla katkısı olacaksa, özellikle öldükten sonra kalacaksa ne mutlu ona. O zaman birileri onun şiirini bir yere oturtmaya çalışabilir, şiirine yönelik böyle bir değerbilirlik görülebilir.

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Şairin şiir yazdığı/söylediği dil, halkın yüzlerce yıllık kolektif emek ve çabasının ürünüdür. Çeşitli deneyler elbette olacaktır, şair istediğini söyler, yazar, kalıpları bozup yeni kalıplar da üretir. Ancak, “anlam”ı ve “halktaki karşılığı” bilerek/bilmeyerek sürekli göz ardı ederse, hayali bir “gelecekte bir gün nasıl olsa anlaşılacak” avuntusuyla hareket ederse ve bu algılayış şairlerin çoğunun hemfikir olduğu bir olguya dönüşürse bir şiir kitabını kendi şairinden başka kimse okumayacaktır. Çünkü okur anlayamayacak, anlamlandıramayacak ve eserle kırık dökük bir şekilde dahi bir irtibat kuramayacaktır.

• Şiir yolculuğunuz nasıl başladı?

Çocukken hayatımda, elimde bir fener gibiydi türküler ve protest-özgün müzikler. Çocukluğumun beni en etkileyen türkülerinden birinde: “beyler tahtından inerler/ ayaksız ata binerler/ toprağa gömüp dönerler/ bir dost bir post yeter bana” dörtlüğü vardır mesela. Benim için tohum ordadır

• Kitaplar sahibinin çocukları gibidir, ayrım yapamazlar aralarında ama yine de sormak isterim: İki kitabınızı değerlendirdiğinizde sizi en çok mutlu eden hangisidir?

Halk ozanımız Hüdai, katıldığı bir söyleşide, şiire ilişkin şu ifadeyi kullanmıştı: “Beni yakmayan seni ısıtmaz.”. Her iki kitabımı okuduğunuzda da “beni yakan” şeyleri bulacağınızı düşünüyorum. Elbette, 4.soruda da belirttiğim nedenden ötürü çok fazla bir şey söylemem uygun düşmez. Konu seçimindeki çeşitlenme, üsluptaki belirginleşme, alışılmamış bağdaştırmalardaki artış gibi noktaları bir cümle içinde hızlıca geçirmek yerine, ikinci kitabımla, bütün şair dostların ikinci kitabında eminim ki hissettiği -bir ucu Türkiye’de diğer ucu gökyüzünde olan- o sanat merdiveninin ikinci basamağına adım attığım için mutlu olduğumu belirtmekle yetinmek isterim.

• Peki, son olarak… Şiire devam mı, farklı bir tür üzerinde çalışıyor musunuz?

Şiir uçsuz bucaksız bir umman. Bu ummana birkaç damla olmaya çalışıyorum. Üstelik gelmiş geçmiş bunca güzel insanın, bunca güzel sözün varlığını bilerek. O yüzden, şiir, elbette hep şiir.