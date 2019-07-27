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27.07.2019
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Sık sık kaza olan yolda hata yokmuş!

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Adıyaman-Çelikhan-Malatya karayolunda sık sık yaşanan kazalar Meclis gündemine taşındı. Aralarında dört aylık bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda yurttaşın bir ay içerisinde yaşanan kazalar nedeniyle yaşamını yitirdiğini, kazaların yıllık bilançosunun çok yüksek olduğunu ifade eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a yönelttiği soru önergesinde, “Bakanlığınız kazaların nedenini neye bağlıyor, ihmalleri giderecek misiniz?” diye sordu.

Tutdere’nin önergesini yanıtlayan Bakan Turhan ise suçun kendilerinde değil araç sürücülerinde olduğunu iddia etti. Turhan, yolların eğimi, görüş açısı ve asfalt durumuna yönelik eksiklik iddialarını ise dikkate almadı. Bakan Turhan’ın yanıtına tepki gösteren CHP’li Tutdere, karayolunun artık “ölüm yolu” olarak adlandırıldığını ifade etti.

Tutdere, BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hükümet yaptığı yollar ile övünürken, iş Adıyaman’a gelince hizmet vermiyor. Adıyaman’dan oy istemeyi biliyorlar ama iş hizmet götürmeye gelince aklımızla alay ediyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bizler, sorunların çözümüne yönelik ciddiyet ve gerçekçi bir adım atılmasını bekliyoruz.”

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