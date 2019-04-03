Şikâyet tutanağı şart

AKP, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sandıkta kaybettiği yerlerde itiraz yoluyla sonuç almaya çalışırken CHP’nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, sözlü veya yazılı bir şikâyet tutanağı eklenmeyen itirazların kabulü için, “Çok zor” dedi.



AKP’nin sayım ve döküm işlemleri sırasında itiraz etmediği ancak seçimlerin kaybedilmesinin ardından geçersiz oy sayısının fazlalığı gerekçesiyle ilçe seçim kurullarına yaptığı yeniden sayım talebinin sonuçları bekleniyor.



‘YAVAŞ’ HATIRLATMASI



CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’un 112’nci maddesinin, oy sayım ve döküm işlemleri sırasında sözlü veya yazılı bir şikâyet tutanağı eklenmeyen itirazların kabul edilmemesini hükme bağladığının altını çizdi. YSK’nin bu şarta uymayan itirazları 2014 yılında kabul etmediğini de anımsatan Yakupoğlu, “Mansur Yavaş’ın 40 bin oyla seçimi kaybettiği 2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan bu yöndeki itirazların tümü reddedildi” dedi.



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YSK, ‘BENİM İŞİM DEĞİL’ DEDİ



Yakupoğlu, YSK’nin 2018 milletvekili genel seçimi ve başkanlık seçimi sonrası yapılan geçersiz oy sayımı taleplerini de “Geçerli-geçersiz oy tartışması, benim işim değil” diyerek reddettiğini söyledi.



‘TEK BİR OY BİLE İPTAL EDİLMEDİ’



Sandık sonuç tutanağının üst kısmındaki rakamsal verilerde yapılan hatalar ve yanlışlıklar nedeniyle bugüne kadar tek bir oy pusulasının dahi geçersiz sayılmadığını da belirten Yakupoğlu, “Bu sadece maddi hata olarak düşünüldü” diye konuştu.

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İtiraz süresi doldu

31 Mart yerel seçim sonuçları için ilçe seçim kurumlarına yapılan itirazlar sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını belirtti.

Güven, “İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek” diye konuştu.



Güven, mazbatalarla ilgili soru üzerine, “İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek” karşılığını verdi.

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AKP kazandı, MHP itiraz etti

Aksaray’da resmi olmayan sonuçlara göre, AKP’nin adayı Enver Dinçer belediye başkanı seçildi. Bunun üzerine MHP Merkez İlçe Başkanlığı, seçim kuruluna itirazda bulundu. AKP ile MHP’nin kendi adaylarıyla girdiği seçimde, 115 bin 437 seçmen, sandığa gitti.

433 sandıkta kullanılan oylardan 111 bini geçerli, 3 bin 625’i geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre ise AKP’li Dinçer, yüzde 40, 47 oranla 45 bin 253 oy, MHP’nin adayı Sefer Alkan da yüzde 39,02 oranla 43 bin 625 oy aldı. AKP’li Dinçer’in bin 628 oy farkla seçimi kazanmasının üzerine MHP Merkez İlçe Başkanlığı, 4 sandık ile geçersiz oylar için seçim kuruluna itirazda bulundu.

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AKP’li Başkan MHP’li seçmeni tehdit etmiş

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde belediye başkanı seçilen AKP’li Osman Topaloğlu, kendisine oy vermeyen MHP’li seçmenleri tehdit etti.

19 Mayıs’ta MHP tabanı, Topaloğlu’nun en büyük rakibi olan İYİ Parti’li Ahmet Topal’ı destekledi. Bunun üzerine Topaloğlu, partililere hitap etti: “2014 ve 2019 arasındaki değişimlere bakacağım. Öyle oy vermeyeceksin, beton yol alacaksın. Yok böyle bir şey. Bundan sonra oyu veren, en önce hizmeti alacak.”