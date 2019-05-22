Şike Davası’nı onayan eski Yargıtay üyesine FETÖ’den 12 yıl hapis

Dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış birçok kişinin hapis cezasına çarptırıldığı Şike Davası’nda onama kararı veren eski Yargıtay 5. Daire üyesi Mesut Kundakçı, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“Futbolda şike davası”nı onayan Kundakçı, duruşmada yaptığı savunmada, “FETÖ üyesi ve yöneticisi olmadım. Yasa dışı hiçbir oluşumda yer almadım” dedi.

Mesut Kundakçı’ya, “FETÖ’ye üye olmak” suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı. Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle cezayı 12 yıla indiren mahkeme heyeti, Kundakçı’nın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.