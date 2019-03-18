18.03.2019
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“Silah fabrikasını satanlara oy verirseniz size ne milliyetçi ne de ülkücü derim”

birgun.net birgun.net

Sakarya’daki tank-palet fabrikasının yüzde 49’unun Katarlılara satıldığını hatırlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bana dünyada kendi silah fabrikasını yabancı orduya satan bir devlet gösterin. Eğer gidip o fabrikayı satanlara oy verirseniz size ne milliyetçi ne de ülkücü derim” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında Ankara’nın ilçesi Etimesgut’ta düzenlenen anma toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bir yerel seçim yapıyoruz, belediye başkanlarını muhtarlarımızı seçeceğiz. Öyle bir seçim atmosferi yaratılıyor ki elde kılıç-kalkan birbirimizi öldüreceğiz. Nereden çıktı bu? Niçin yapıyorlar? Neden böyle bir ayrımcılık üzerine siyaset inşa ediliyor?” diyerek, şöyle devam etti:

“İşsizlik yok deseler 8 milyona yaklaştı işsiz sayısı, çiftçi kendisini yakıyor. Dış politikada başarılıyız deseler, tam bir fiyasko. Kutuplaştırıyorlar toplumu. Bu kutuplaşmaya neden olanların iyi sorgulanması lazım. 17 yılda ne isterlerse yaptılar. Kanun dediler, genel müdür dediler, paşa dediler, 17 yılın sonunda ne oldu? Vergi istediler, ödedik, özelleştirmeler yaptılar. 17 yılın sonunda insanlar soğan kuyruğuna girdiler.”

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‘KENDİ SİLAH FABRİKASINI YABANCI ORTUYA SATAN BİR DEVLET GÖSTERİN’

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

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“Milliyetçilik; vatanseverliktir, insanımızı sevmektir, üretmek demektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında üzüm buğday sattık karşılığında fabrikalar kurduk. Şimdi fabrikayı satıyoruz domates patates soğan alıyoruz. Sorun bir partinin sorunu değildir Türkiye sorunu. Böyle bakmamız lazım. Nasıl çözeceğiz? Üreterek çözeceğiz. Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim; bana dünyada bir örnek göstersinler, kendi silah fabrikasını yabancı orduya satan bir devlet gösterin. Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın yüzde 49.9’u en büyük ortak Katar ordusunun. Bu mudur milliyetçilik? Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; eğer hâlâ gidip o fabrikayı satanların sözcülüğünü yaparsanız, o fabrikayı satanlara oy verirseniz, ben size asla ne milliyetçi ne de ülkücü derim.”


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