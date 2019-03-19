“Silah yasası reformları 10 gün içinde açıklanacak”

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, silah yasası reformlarının 10 gün içinde açıklanacağını duyurdu.

Ardern, istihbarat ve güvenlik kuruluşlarının terör saldırısı riskini tespit etmekteki başarısızlığıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

BBC’nin haberine göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Bu terör eylemiyle birçok şeyin peşindeydi, bir tanesi de kötü şöhretti. Bu yüzden onun adını zikrettiğimi asla duymayacaksınız” ifadesini kullandı.

Milletvekillerinden de saldırgandan ziyade saldırıda hayatını kaybeden kişilerin isimlerini söylemelerini isteyen Ardern, “O bir terörist. Bir suçlu. Aşırılıkçı. Hakkında konuştuğumda isimsiz olacak” dedi.

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Ardern, Facebook ile iletişim içinde olduklarını, saldırı videosunun kaldırılmasına yönelik çabaları hakkında bilgi aldıklarını belirtirken, videonun hala internet ortamında var olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Yeni Zelanda Başbakanı, videonun yayınlandığı platformların “postacı değil yayıncı” olduklarına, dolayısıyla sorumlu davranmaları gerektiğine işaret etti.

Christchurch’de hayat normale dönüyor

Öte yandan Christchurch’de hayatın normale döndüğü gözlenirken, kurbanların tedavi edildiği hastane yakınındaki sokaklar dört günün ardından trafiğe açıldı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen saldırıda 50 kişi yaşamını yitirmişti.