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01.08.2019
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‘Silahlanma’ çağrısı yapan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı

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Fotoğraf: İHA

AKP ve MHP’ye verdiği destekle bilinen, “organize suç örgütü lideri” olarak daha önce ceza alan Sedat Peker hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlarını işlediği gerekçesi açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, şüphelinin soruşturmaya konu konuşmasında, “Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple imkanı olan kardeşlerimiz mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna… Bir de bize diyorlar ki siz kimsiniz. Neden konuşuyorsunuz diyorlar kardeşlerim. Onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlarsa ben söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Yetmedi, biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Bu vatanda herkes sussa da biz konuşacağız” dediği aktarıldı.

RUHSATLI SİLAHLANMA ÇAĞRISININ SUÇ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde, konuşmasının suç unsurunu taşımadığını söylediği belirtilen takipsizlik kararında, suça konu konuşmada, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Kararda, “Silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılmış olması ve bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olması nedeniyle” gerekçe gösterilerek, “Suç işlemeye tahrik etmek” suçunun unsurlarının oluşmadığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Şubat 2019 tarihinde Ataşehir’de yaptığı konuşmada, silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu söyleyerek, “Bu sebeple imkanı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar” ifadelerini kullanmıştı.

Silahlanma çağrısının ardından Sedat Peker hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “Suç işlemeye tahrik etmek” suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Sedat Peker, 8 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermişti.

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı
Kaynak:DHA

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