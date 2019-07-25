Silahlanma harcamalarına tepki: S-400, F-35 değil; iş-ekmek-özgürlük istiyoruz

NEVZAT ÇAĞLAR TÜFEKÇİ

Türkiye ekonomisinin kriz içinde olması, çalışanların insanca yaşam koşullarına uygun bir gelire sahip olmamasına rağmen AKP iktidarının silahlanmaya yönelik harcamaları STK, Sendika ve Siyasi partilerin tepkisine neden oldu. Bütçe harcamalarının silahlanmaya değil, işsizlik ve yoksulluğa çare olacak yeni yatırımlar için yapılması gerektiği dile getirildi.

TÜRK-İŞ’in Mayıs 2019 geçim şartları araştırmalarına göre; dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.124TL, yoksulluk sınırı ise 6.918 TL. Araştırmaya göre halk yüksek enflasyon, açlık, yoksulluk ve işsizliğin etkisi altında.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “TÜİK’in yıllık hane halkı gelir dağılımı istatistikleri ile Türk-İş’in açlık ve yoksulluk istatistiklerini karşılaştırdığımızda; toplumun ezici çoğunluğunun aç ve yoksul olduğu görülmektedir. Nüfusun yüzde 20’sinden fazlası yani 16 milyondan fazla kişi açlık sınırının altında; nüfusun yüzde 60’dan fazlası yani 48 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır” dedi.

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğrayan vatandaş sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Hanelerin borç sorununa el atılmazsa, sosyal patlamalar kaçınılmaz olacak. AKP iktidarı döneminde, vatandaşların en temel ihtiyaçlarının dahi borçlanılarak karşılandığı bir kredi düzeni yaratıldı” diye konuştu.

AKP iktidarları dönemimde böylesi ağır ekonomik kriz, buna bağlı olarak açlık ve yoksulluğun yaşandığı bir ülkede, iktidarın, çalışanların ve dar gelirlilerin boğazından geçen lokmaların azalması pahasına, S-400 ve F-35 gibi silah alımına yönelik 5 milyar dolar harcama yapması; sendikaların, partilerin ve STK’ların tepkisine neden oldu… Bütçenin önemli bir kısmının silahlanma harcamalarına ayrılması karşısında; sendika, parti ve STK temsilcilerinin birleştikleri ortak nokta; “Bize S-400, F-35 değil; iş-ekmek ve özgürlük lazım!” şeklinde özetlenebilir.

Sendika, Parti ve STK temsilcilerinin silahlanma harcamalarına ilişkin açıklamaları şöyle:

Turgay Aslan (Tüm Bel-Sen Muğla Şube Başkanı ve KESK Muğla Dönem Sözcüsü): Bugün Türkiye’nin etrafında yaşanan güvenlik sorunları, 17 yıllık AKP iktidarlarının sebep olduğu dış politika açmazları ve savaş söylemlerinin bir sonucudur. KESK, yıllardır, “savaşa değil, emekçiye bütçe” sloganı ile üretimin ve emekçinin desteklenmesi yönünde politikaların savunulmasını öne sürmüştür. Ancak, savunma ve savaş için harcanan bütçeler, ülkeyi yönetenlerin verdikleri yanlış kararların, bugün yaşanılan krizin sebebi olduğu ortadır. O yüzden KESK söyleminde; “krizin bedelini, çıkaranlar ödesin” diyerek, uygulanan savaş söylemli politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmektedir. KHK’lar ile de emekçilerin işlerinden edilmeleri, baskıcı-otoriter bir rejimin sonucunda ülkedeki işsizlik had safhaya ulaşmıştır. Baskıcı ve otoriter sistem, dayattığı yandaş örgütlenmeleri ve sendikaları öne çıkararak, emekçilerin hak arama taleplerine de önemli bir darbe vurmuştur. Uygulanan savaş eksenli politikaların terkedilerek; üretimden yana, emek eksenli politikaların tercih edilmesi, ekonomik krizden çıkış için bir umut olabilir düşüncesindeyiz.

İlgin Göktepe (CHP Milas İlçe Başkanı): Ekonomik olarak ülkece zorlandığımız bu süreçte, S-400 alımı ve olası ABD yaptırım kararları, vatandaşlarımıza ek vergiler olarak yansıyacaktır. Yaşamsal ihtiyaç duyduğumuz ürün ve ham madde fiyatlarında ciddi yükselme nedeniyle enflasyon tetiklenecektir. Yine maalesef Sarayın düzeni devam etsin diye halkın sırtına ek yükler binecektir. S-400 mü, F-35’ler mi tartışmalarını yaşadığımız bu süreçte, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesi, uluslararası politikada rehberimiz olmalıdır. Silahlanmaya ayrılan bütçeler; üretim, AR-GE ve teknolojik gelişmelere harcanarak ve yatırıma dönüştürülerek, ülke kalkınması ve yeni yatırımlar için değerlendirilmelidir. Ekonomimiz geliştirilerek, dışa bağımlı bir ülke olma konumundan çıkmalıyız. Güçlü bir ülke için kendi öz kaynaklarımıza ve beyin gücümüze yatırım yapmanın daha sağlıklı olacağını düşünerek, silahlanmaya ayrılan bütçelerin beyin ve teknoloji yatırımına dönmesi acil olarak gereklidir. Güçlü Türkiye olgusu, ancak ekonomik bağımsızlık ve beyin gücüne yapılacak yatırımlarla gerçek olacaktır!

Zülfer Çalış (ÖDP Milas Yürütme Kurulu Başkanı): Memleket derin bir ekonomik krizin içindeyken, silah tüccarlarına para saçarak, kendini güvene almaya çalışan Arap ülkeleri politikalarına düşmemiz acıdır. Dolaylı vergilerle ezilen; iş-aş isteyen hoşnutsuz halkın taleplerini, yaratılan dış tehdite yönlendirip, unutturmak için kullanılıyor tüm bunlar. Memleketin kaynakları silah tüccarlarına değil, ülkenin kalkınması için üretime ayrılmalıdır. Üreten, işi-aşı olan, demokratik ülkede barış hâkim olur. Ekonomik bağımsızlık olmadan, siyasal bağımsızlık sürdürülebilir olmaz. Türkiye, Ortadoğu’ya yönelik mezhepçi bir anlayışla yürüttüğü maceracı, emperyalist güçlerin işbirlikçisi politikalardan vazgeçmelidir. Komşularıyla barışçıl, karşılıklı saygıya dayalı tutarlı ve kişilikli bir dış politika anlayışına yönelmelidir. Yalnızlaşmış, dostu olmayan, güvenilir görülmeyen ülke konumundan çıkmalıdır. Ülkede barış tesis edilerek, üretime dayalı bir kalkınma modeli tercih edilmelidir. Küresel hegemonya mücadelesinde büyük güçlerin oyuncağı olmaktan kurtulmanın yolu, kendi ayakları üzerinde durabilen bağımsız/bağlantısız Türkiye ile mümkündür. Tam bağımsız Türkiye’yi yaratacak olan da eskiden olduğu gibi yine devrimcilerdir.

Mustafa Ali Demirci(Tüm Emekliler Sendikası): İşsizlik öldürüyor! KHK ile ihraç edilen 46 kişi intihar ederek, yaşamını yitirdi. Atanamayan 42 öğretmen intihar etti. Ayrıca ülkemizde boşanmaların artması ve kadın cinayetlerinin yoğunlaşmasında; ailelerdeki ekonomik yetersizliğin, işsizliğin rolü var. Tüm bunlar iş-ekmek yoksa barış da yok sözünü doğrulamaktadır. Toplumsal barışı sağlamanın yolu, herkese iş ve aş verilmesinden geçer. Silah satın alarak, iş ve aş sağlanamaz… Örneğin Tunceli’de çobanlık yapan iki küçük çocuk mayına basarak öldüler. Sorumlusu kim? Yine ülkenin en önemli sorunu olan terör sorununu bitirmenin yolu da silah almak değil; ekonomiyi düzeltip, bölgesel ve ülke genelinde insanlara iş ve aş vererek, karınlarını doyurmaktır. Zaten bu sorunu devam ettiren silah tekelleridir. Çünkü kaosun bitmesi işlerine gelmez, silah satamazlar. Kaos biterse, ülke insanını kandırıp, kendi yandaşlarını iktidara getiremezler. Sözün kısası; silah, savaş demektir. Savaşsa, ölüm. Gençlik bir ülkenin geleceğidir. Geleceğimizi yok etmemek için silah değil; eğitime, bilime, ekonomik gelişmelere para harcamalıyız…

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Gülçin Erşen (ADD Milas Şube Başkanı): 1980’lerde başlatılan “özelleştirme”, AKP döneminde, ülke açısından stratejik önemi bulunan tesisleri, fabrikaları kapsamına almış; bu bağlamda, yerli sanayimizin önemli kurumları işlemez duruma getirilmiştir. Tüm bu gelişmeler olurken, binlerce insan işinden olmuş; ekonomi her anlamda dışa bağımlı hale gelmiştir. İşsizlik ve yoksulluk çeken halkın bulunduğu bir ülkede, toplumsal barışı korumak ve sağlamak zordur. Siyasi iktidar, içerde halkı bölen, ötekileştiren öfke dili kullanarak da toplumsal barışın bozulmasını körükler bir tutum içindedir. Dünyada ve özellikle ülkemizin içinde yer aldığı coğrafyada, sıcak savaş dinmiyor. Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” sav sözüyle vurguladığı; Türkiye’nin doğusunda ve batısında, gerçekleşmesine uluslararası paktlarla büyük katkı koyduğu ‘barış’ı bozan gelişmeler; son 10 yılda iyice şiddetlenmiştir. Ekonomimiz kötüye giderken; savaş çığırtkanlığı yapmak nedir? ABD ve Rusya gibi ülkelerle silah pazarlıkları, ülkeyi yönetenlerin iç ve dış politikadaki başarısızlığı sonucu, kendi iktidarlarını kurtarma yönündeki çabalarının ürünü ve yansımasıdır.

Nurgül Çöllüoğlu (CKD Milas Şube Başkanı): Peki bunca paralar ödenip alınacak olan S-400’ler bizim ne işimize yarayacak? Daha da önemlisi biz bunu nerede, ne zaman kullanacağız? Doğudaki terörü bitirecek mi meselâ ya da Yunanistan’ın işgal ettiği adalarımızı geri mi alacağız? FETÖ tamamen temizlenip, ülkemiz için tehdit olmaktan çıkacak mı? Artık bunların S-400’ü var deyip, bütün Suriyeliler ülkelerine geri mi dönecekler? Kadınlar şiddete maruz kalmayacak mı meselâ ya da çocuklar tecavüze uğramayacak mı? Hapishanelerdeki gazeteciler ve düşünce suçluları tahliye edilecek mi? İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilecekler mi? Kredi kartı borçları silinecek mi meselâ ya da 1TL= 1 Euro olacak mı? Tabi ki bunların hiçbiri olmayacak! Çünkü S-400’ler aktive edilmeyecek, radarı açılmayacak, fişi bile takılı olmayacak. Yine birilerinin ben istedim oldu egosu galip gelecek. Yeni birileri daha zengin olacak. Olan yine vergi ve zam olarak bu paraları ödeyecek olan vatandaşa olacak… Türkiye komşularıyla iyi geçindiği, sürece, silahlanmaya ihtiyaç duymayacak, fakir halkın boğazından geçen lokmalar daha da azalmayacaktır.