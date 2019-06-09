Silahların yüzde 85’i ruhsatsız

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’de giderek artan bireysel silahlanmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve önleyici politikaların oluşturulması için araştırma önergesi verdi.

Türkiye’de bireysel silahlanmanın giderek arttığını, hemen her gün bu silahlarla işlenen bir cinayetin konuşulduğunu belirten Emir, “Bireysel silahlanma ve silah şiddeti üzerine uzman bir şirket olan Small Arms Survey’in yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki bir milyardan fazla ateşli silahın yüzde 85’i sıradan insanlarda, yüzde 13’ü askeri cephaneliklerde, sadece yüzde 2’si emniyet güçlerinin elinde” dedi.

RUHSATSIZLIKLA 159 BİN SUÇ

Ruhsatsız silah teminindeki artışa da dikkat çeken Emir, Emniyet Genel Müdürlüğü 2017 bireysel silahlanma raporuna göre son 2,5 yılda 250 bin silah ruhsatı verildiğini, son 10 yılda ruhsatlı ateşli silahlarla 25 bin, ruhsatsız ateşli silahlarla 159 bin suç işlendiğini paylaştı. Sosyal medya üzerinden silahlanma çağrılarının da sık sık kamuoyunda gündeme geldiğini kaydeden Emir, bu çağrılar ile ilgili herhangi bir yaptırım bulunmamasının da bireysel silahlanmayı özendirdiğini söyledi.

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YÜZDE 69’LUK ARTIŞ

Emir önergesinde şu ifadelere yer verdi: “2015 yılında 2 bin 175 olarak kaydedilen silahlı şiddet vakası sayısı, 2018’de 3 bin 679’a yükselmiştir. Ayrıca sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış olduğu, Marmara Bölgesi’nin silahlı şiddet vakası sayısında, Orta Anadolu’nun ise artış oranında başı çektiği ifade edilmektedir. 2015 yılına göre Marmara Bölgesi’nde silahlı şiddet vaka sayısının yüzde 88 artışla 548’den bin 32’ye yükseldiği, yüzde 128’lik artışın yaşandığı İç Anadolu’da da 283’ten 646’ya ulaştığı belirtilmektedir.”

Türkiye’de ruhsatsız silah oranının yüzde 85 olduğunu ifade eden Emir, bireysel silahlanmanın nedenlerinin araştırılması, kontrolsüz silahlanma ile yaşanan can kayıplarının, yaralanmaların, sakatlanmaların oranlarının belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması ve önleyici politikaların oluşturulması amacıyla komisyon kurulmasını istedi.