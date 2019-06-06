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06.06.2019
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Şile Saklıgöl’de çardak çöktü, yurttaşlar göle düştü

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Şile Saklıgöl’de bir çardağın çökmesiyle yurttaşlar göle düştü. Korku ve paniğin yaşandığı olayda göle düşenler çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay Şile Saklıgöl’de meydana geldi. Vatandaşlar bilinmeyen bir nedenle çardağın çökmesiyle göle düşerek suda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak göle düşen vatandaşlara yardım etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Büyük  korku ve paniğin yaşandığı olayda suya düşenler itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile gölden çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Göle düşen hamile bir kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı, “15-20 kişilik bir grup burada oturuyorlardı. Bir anda çardak çöktü ve göle düştüler. Aralarında hamile bir kadın ve çocuklarda vardı. Çevredekiler hemen yardıma koşarak gölden çıkarmaya çalıştılar” diye konuştu.

Kaynak:DHA

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