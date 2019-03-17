17.03.2019
Anasayfa GÜNCEL

Silivri’de 2 kişi define ararken göçük altında kaldı

birgun.net birgun.net

Silivri Gümüşyaka Mahallesi’nde define arayan 2 kişi karbondioksit gazından zehirlenerek kazdıkları tünelde kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak’ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart’ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2’si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır” deniydi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Kaymakam Ali Partal konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Toplamda 5 kişi define aramak için epeyce zamandır bölgede konuşlanmışlar. Yazlık ev kiralamışlar ve bu evin içerisinden kazıya başlamışlar. Şuanda 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. İlk ifadelerden bu anlaşılıyor. Göçükten değil içerdeki gazdan yani karbondioksitten zehirlenmeden kaynaklı. AFAD ekiplerimiz ve İstanbul itfaiyemiz çalışıyor. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Gözaltında 3 kişi var. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmalarını sürdürüyor” dedi.

Belediye Başkanı Özcan Işıklar ise “Şuana kadar bildiğimiz 2 kişinin göçük altında kaldığı düşünülüyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edindiğimiz bilgi bu yönde. Silivri’de tarihi değeri çok yüksek kalıntıların olması nedeniyle bu şekilde izinsiz kazılara zaman zaman rastlanıyor. Tarihi değeri olan eserlerin yurt dışına kaçırıldığını basından görüyoruz. 7 bin yıllık insan yerleşimi olan bu bölgede bu şekilde izinsiz kazılar yapılıyor ne yazık ki. Bizim kontörlümüz dışında yapılan kaçak yapılar ile tarihi değerlerimiz hoyratça harcanmak isteniyor” şeklinde bilgilendirmede bulundu. 

KaynakDHA
Önceki haberKentte unuttum, müzikle hatırladım
Sonraki haberYeni Zelanda’da havalimanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GÜNCEL

Konya’da 9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

birgun.net -
Konya'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.
Devamını Oku
GÜNCEL

Trabzon’da polis karakolunun olduğu binaya AKP afişi asıldı

birgun.net -
Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakoluna, AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu’nun...
Devamını Oku
GÜNCEL

Oy pusulalarını PTT taşıyacak

birgun.net -
PTT AŞ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere...
Devamını Oku
GÜNCEL

Facebook: Yeni Zelanda saldırısına ilişkin 1.5 milyon videoyu sildik

birgun.net -
Facebook, Yeni Zelanda’daki cami katliamına ilişkin 24 saat içinde yüklenen 1.5 milyon...
Devamını Oku
GÜNCEL

Müfit Can Saçıntı’dan Alper Taş’a destek

birgun.net -
İsmi Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına açıklandığı günden bu yana toplumun büyük ilgisiyle...
Devamını Oku
GÜNCEL
video

Erdoğan’ın mitinginde bedava çay kavgası

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki Adana mitinginde kavga çıktığı ortaya çıktı. O anlara...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,643BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,518TakipçiTakip Et
8,344AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Kentte unuttum, müzikle hatırladım

Burak Abatay -
In Hoodies, ikinci stüdyo albümü ‘Recalibrated Expectations’ı yayımladı. Müzisyen Murat Kılıkçıer, In...
Devamını Oku
ÖZEL

Olsan bir dert, olmasan bir dert

TİMUR AKKURT -
4 yıl önce “Teknolojik Arınma Kampı” diye BirGün Cumartesi eki için bir...
Devamını Oku
ÖZEL

Ankara’da sanat rüzgârı

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiren ArtAnkara, 14 Mart...
Devamını Oku
ÖZEL

Geleceğe umut veren gençler

DİLARA ŞİMŞEK -
Balıkesir Bandırma’da bir grup lise öğrencisinin kurduğu Zeyrek Gençlik Kulübü, ihtiyaç sahibi...
Devamını Oku
ÖZEL

Aşı karşıtlığı büyük risk

Burcu Cansu -
Şair, yazar Dr. Ceyhun Atuf Kansu’nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler...
Devamını Oku

SON HABERLER

Grimm Masalı

YAZARLAR FIRAT TOPAL -
Başakşehir’in Kayseri deplasmanındaki puan kaybıyla umutlarını tekrar yeşertmek isteyen Galatasaray, 2-0 geriye...
Devamını Oku

Konya’da 9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

GÜNCEL birgun.net -
Konya'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.
Devamını Oku

Trabzon’da polis karakolunun olduğu binaya AKP afişi asıldı

GÜNCEL birgun.net -
Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakoluna, AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu’nun...
Devamını Oku

Juventus ligde ilk kez kaybetti

SPOR birgun.net -
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, Genoa deplasmanında 2-0 yenildi...
Devamını Oku

Oy pusulalarını PTT taşıyacak

GÜNCEL birgun.net -
PTT AŞ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere...
Devamını Oku

Özhaseki’den anket açıklaması

SİYASET birgun.net -
AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, anket sonuçları geldikçe keyifli...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi