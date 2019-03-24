Silivri’de tutukluluk koşulları ağır

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu CHP eski PM üyesi Eren Erdem, iş insanı Osman Kavala, sivil toplumcu Yiğit Aksakoğlu, gazeteci Ahmet Altan ve Avukat Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret etti.

Çakırözer’le bir araya gelen Aksakoğlu, gözaltına alınmadan bir hafta önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ortak bir proje için bir araya geldiğini ancak Şahin’in, kendisi hakkında hazırlanan iddianamenin şikâyetçiler listesinin altıncı sırasında yer aldığını anlattı. Aksakoğlu, belediyelerin yöneticileri ile bazı projelerin hayata geçirilmesi için bizzat görüştüğünü ifade etti. Bu kapsamda Fatma Şahin ile de bir araya geldiğini belirten Aksakoğlu, “Şahin, iddianamede müştekiler listesinin altıncı sırasında. Bu nasıl çelişki?” diye sordu.

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Yargılandığı davada dört yıl iki ay hapisle cezalandırılan CHP’nin tutuklu eski PM Üyesi Eren Erdem ise her gün tahliye dilekçesi verdiğini vurguladı. Kitaplarının ve yazılarının FETÖ’ye karşı olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama şimdi örgüte yardım etmekten ceza veriyorlar. Burada tutulmam tamamen haksız ve hukuksuz.”



Gezi Parkı iddianamesi kapsamında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Osman Kavala ise iddianamenin tutarlı ve mantıklı bir yanı olmadığını belirterek, “Tüm iddialar karşısında yakında, ilk duruşma gününü beklemeden kapsamlı ve hukuki bir yanıt hazırlıyoruz. Kamuoyuna da açıklayacağız” dedi.

Yargılandığı mahkemenin en basit yargılama usullerini dahi yerine getirmediğini bildiren Avukat Kozağaçlı da kendisine verilen cezanın hukuksuz olduğunu söyledi. Kozağaçlı, bir süredir devam ettiği açlık grevinin sürüp sürmeyeceği konusunu, diğer tutuklu arkadaşlarıyla değerlendireceklerini anlattı.