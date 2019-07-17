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17.07.2019
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Şimdi de savaş uçağı gündemde: Rusya’dan ‘Neden olmasın’ yanıtı

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Rusya’nın sattığı S-400’ler Türkiye’ye gelmeye devam ederken şimdi de savaş uçağı satın alımı gündeme geldi. ABD’nin yaptırımlarına karşılık Türkiye’nin Rusya’dan savaş uçağı satın alabileceği iddiaları üzerine Rusya’dan bir açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yaptığı basın toplantısında, Türkiye’ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya’nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, “Türkiye’ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmelerin mümkün olup olmadığı” yönündeki soruya, “Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor” yanıtını verdi.

Ne Rus ne ABD silahı!

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