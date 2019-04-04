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04.04.2019
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Şimdi yeniden başlamak lazım

Beyoğlu seçim sonuçlarını değerlendiren Alper Taş, “Siyaset seçimle sınırlı değildir, aynı zamanda toplum örgütlenmesi önemlidir. Şimdi yeniden başlamak lazım” dedi

birgun.net birgun.net

Dilan Esen

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi, “Amacımız burada bir zihniyet değişikliği, taşları oynatmak ve burada yeni başlangıcın ipuçlarını ortaya koymaktı” dedi.

Beyoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına Özgürlük ve Dayanışma Partisi Başkanlar Kurulu Üyesi Çiçek Çatalkaya, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan ve İYİ Parti Beyoğlu İlçe Başkanı İsmail Hakkı Çavuşoğlu katıldı.

Beyoğlu’nda sandıkta kaybettiklerini, fakat İstanbul’da aldıklarını ifade eden Taş, “Seçim sonuçları şunu gösterdi ki AKP-MHP bloku kaybetti. Bu, Türkiye ve demokrasi açısından hayırlıdır. Türkiye için her şey yeni başlıyor. İstanbul’daki sonuç değişime, birleştiriciliğe ve demokrasiye verilmiş mesajdır” açıklamasını yaptı.

İmamoğlu’na olan desteğini vurgulayan Taş, “Seçim sonrasında da halk iradesiyle uğraşmaya devam ediyorlar. Bu beyhude bir çabadır. Bu seçimlerde halkımız artık demokrasi, değişim ve özellikle 25 yıllık tahakküme son vermek istediklerini göstermiştir” dedi.

50 günlük sürede seçim çalışması yaptıklarını belirten Taş, “Bizim amacımız burada bir zihniyet değişikliği, taşları oynatmak ve yeni bir başlangıcın ipuçlarını ortaya koymaktı” ifadelerini kullandı.

Adaylık sürecinde kara propagandaya maruz kaldıklarını vurgulayan Taş, “Bize tehditler savurdular. Bir devlet baskısıyla ve operasyonuyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Sonuçta gönülleri kazanma, sahada çalışma yapma, birleştirici olma, halkın gerçek sorunlarını gündeme taşıma konusunda oldukça başarılı bir kampanya yürüttük” dedi.

Seçim çalışmasının etkili olduğunu ifade eden Taş, “Biz halkımıza, ‘seçimi kazansak da kaybetsek de size merhaba diyeceğiz, seçimden sonra yanınıza geleceğiz’ dedik. Sözümüzde de durmaya başladık” açıklamasını yaptı. Beyoğlu’nda toplumsal bir dalga yarattıklarını vurgulayan Taş, “Bu dalganın izlerini takip edeceğiz. Bu dalgayı kalıcı hale getirmeye çalışacağız. Kazandığımızda ne yapmamız gerekiyorsa, belediyeyi kazanmadan da yapmaya çalışacağız. Siyaset seçimle sınırlı değildir, aynı zamanda toplum örgütlenmesi önemlidir. Şimdi yeniden başlamak lazım” dedi.

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