“Şimdiye kadar halka ne verdilerse 31 Mart’ta sandıklardan onu alacaklar”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “31 Mart’ta HDP’nin barışa, demokrasiye ve adalete olan inancı, HDP’nin bayrağı, rüzgarı Türkiye’nin her yerinde esmeye başlayacak.” dedi.

Buldan, partisinin Iğdır’daki Zübeyde Hanım Bulvarı’nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Iğdır’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

“Bu benim son mitingim.” ifadesini kullanan Buldan, şöyle konuştu:

“Bugün burada yaptığım son konuşmam olacak. Bugün, 31 Mart’taki yerel seçimlerin final mitingini Iğdır’da yapmanın, sizlerle bir araya gelmenin heyecanını, coşkusunu, moralini yaşıyorum. Bu topluma sevgiyi, barışı, adaleti, huzuru hiçbir şekilde getirmeyen AK Parti hükümetinin, iktidarının da 2 günü kaldı. Şimdiye kadar halka ne verdilerse 31 Mart tarihinde sandıklardan da onu alacaklar.”

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Buldan, yerel seçimlerde sandıklardan HDP’nin çıkması gerektiğini ifade ederek, “31 Mart’ta HDP’nin barışa, demokrasiye ve adalete olan inancı, HDP’nin bayrağı, rüzgarı Türkiye’nin her yerinde esmeye başlayacak. Temelinde adalet, vicdan, hukuk olmayan bir iktidar kaybetmeye mecburdur. İşte onun için diyoruz ki bu iktidar 31 Mart’ta Abbas yolcudur.” diye konuştu.

Programa, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit ve partililer katıldı.

