Sınav maratonunda son viraja girildi

Meltem DEMİRALP

TERCİH sürecinde üniversite adaylarının merak ettiği soruları Rehberlik Uzmanı Nazik Kösegil’e sorduk.

Kösegil hem bu soruları yanıtladı hem de adaylara önerilerde bulundu.

• Bu yıl sayısal alanda tercih yapacak adayların durumunun daha zor olduğu söylendi. Doğru mu? Neden?

Doğru yığılma oranlarına baktığımızda sayısalcıların puan aralıkları çok sıkışık. Bölümlerde kontenjan azalmaları var. Bu sebeple, sayısal alandan tercih yapacak öğrenciler dikkatli olmalı

• Tercih yaparken bölümden çok üniversite seçmek doğru bir yol mu?

Değişir. Bu noktada hem bölümün ismi hem de üniversitenin ismi önemli. Üniversitenin olanaklarına bakıp kendisine uygun bölümü tercih etmesi gerekiyor. Bölüm açısından bakarsak buna net cevap veremem

• İstediğim bölüme puanım tutuyor. İstediğim üniversitenin puanı tutan herhangi bir bölümüne girip sonra yatay geçiş ya da ikinci ana dal olarak istediğim bölümü okuyabilir miyim?

Okuyabilir ama her bölümün çift ana dal ve yan dal yönetmeliği var. Eğer o yönetmelikte, kazandığı bölüm ve istediği bölüm listede yer alıyorsa okuyabilir. Mesela siyaset biliminde hukuk ÇAP(Çift ana dal programı) ise, siyasete girdiğinde ortalamasını yükseltip hukukla ÇAP yapabilir. Bunun için üniversitenin çift ana dal ve yan dal yönetmeliğine bakması lazım

• Bazı üniversitelerdeki MTOK’a bağlı mühendisliklerin puanları mühendislik fakültelerine bağlı olanlardan düşük. Herkes tercih edebilir mi?

Meslek lisesi mezunları tercih eder eğer meslek lisesi mezunlarından açık kalırsa diğer öğrenciler tercih edebilir

• Tercih sıralamamda en alt ve en üst başarı sıram ne olmalı?

Buna artı 20 binle ve eksi 20 bin diyebiliriz ama alt tercihte inebildiği kadar inmesini de biz tavsiye ediyoruz. İstediği bölüm olsun ama inebildiği kadar insin tercih sıralaması yaparken. Maksimum 20-30 binlere kadar yükselebilir

Nazik Kösegil

• Başarı sıraları yıllara göre ne kadar değişir?

Bu yıl büyük bir değişim olmaz çünkü geçen yıl sınav sistemi yeniydi ve sıralamalar yeni oluşuyordu. Bu yıl benzer bir sıralama olur

• Özel üniversiteye burslu girdiğimde kesilme olasılığı var mı?

Vakıf üniversitelerine ÖSYM burs sürekliliğini girdiği ve disiplin suçu olmadığı sürece bursu kesilmez. Tüm vakıf üniversiteleri öğrenim hayatı boyunca bursu vermekle yükümlüdür. Bazı üniversiteler, okulu uzatması durumunda dahi mesela yedi yıl boyunca bursu devam ettirebiliyor. Ancak bazı üniversiteler sadece öğrenim süresi içerisinde mesela dört yıl boyunca bursu devam ettiriyor

İlginizi çekebilir: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı: Öğrenciler fen ve Anadolu istiyor

• Bazı özel üniversiteler burslu girene yurt, harçlık imkanı da veriyor. Buna dikkat etmeli miyim?

Dikkat edilmesi gerekiyor çünkü ÖSYM’nin kendi verdiği burslar kesilmez ancak üniversitenin bursları kesilebilir. Bu bursları üniversitenin kendisi verdiği için kesme durumu da olabilir.

• Yurt, harçlık imkanı gibi detaylar üniversitenin tercih edilmesinde önemli faktörler midir?

Bence değildir. Önemli faktörler, öğrencinin istediği bölümde olanaklarını ve koşullarını tamamlayabileceği bir üniversitede olmasıdır. Verilen koşullar üniversiteyi seçmek için kriter değildir. Öğrencinin vizyonunu geliştirebileceği üniversitede okuması gerekir

• İş garantili bölüm diye yapılan reklamlar doğru mu?

İş garantili bölümden kesinlikle söz edemeyiz. Öğrenci mezun olduğunda ülkenin ve dünyanın koşulları değişecek. İş garantisinden ziyade öğrenciye yetkinlik kazandıracak üniversiteler tercih edilmeli. Bugün hiçbir iş imkanı yok denilen bir bölüm beş yıl sonra popüler olabilir

• Tıp, hukuk ve öğretmenlik bölüm kontenjanları bu yıl düşmüş? Bu durumda bu bölümlerin puanı yükselir mi?

Çok büyük ihtimalle yükselir. Her şeye rağmen çok tercih edilen bölümler. Özellikle üst sıralamalardaki öğrencilerin sayısı çok fazla. Geçen seneki gibi gelebilir sıralamalar, hatta bir tık yükselme bile olabilir.