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19.07.2019
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Sincan Belediyesi’nden laleye 3 milyon TL: AKP’li belediyenin ‘lale devri’

AKP’li belediyelerin lale aşkı, bütçeden milyonlarca lira harcanmasına yol açtı. Sincan Belediyesi’nin de 2012 yılından itibaren her yıl aldığı lale soğanları için toplam 3 milyon TL ödediği belirlendi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

AKP’li belediyelerin kamu kaynaklarından yaptığı gereksiz harcamalardan biri daha belgelendi. Bazı kişilere devlet memurluğu kadrosu verebilmek için sınavsız kadro alınabilen özel kalem müdürlüğünü araç olarak kullandığı tespit edilen Sincan Belediyesi’nin lale aşkı, 3 milyon TL’ye mal oldu.

Melih Gökçek’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevden ayrılmasından sonra yerel seçimlere kadar geçen sürede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Tuna’nın döneminde yapılan harcama, 2012 yılından itibaren katlanarak arttı. 2012’de 1 milyon lale soğanına 290 bin TL ödeyen kurum, 2017 yılında 2 milyon lale soğanı için bütçeden 803 bin TL ödeme yaptı.

DÖRT İHALE AYNI ADRESE GİTTİ

Belediyenin son yedi yılda lale soğanı alımı için açtığı ihalelerin dördünü Konya merkezli Ali Yetkin Yapı Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Şirketi kazandı. Sultanahmet Meydanı’na yapılan ve “Dünyanın en büyük canlı halısı” olarak tanıtılan 460 metrekarelik lale halısı işini de yapan şirket, Sincan Belediyesi’nden beş yılda 2.5 milyon TL kazandı.

SOLAN LALELER YENİLENDİ

2009 yılında AKP’den Sincan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Tuna yönetimi, ilk lale soğanı alımını 2012 yılında gerçekleştirdi. Ekim 2012’de 750 bin lale soğanı alan belediye, Kasım’da 250 bin adet lale soğanı daha teslim aldı.

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Toplam 1 milyon lale soğanı için belediye bütçesinden 290 bin TL ödendi. 2012 yılında dikilen laleler solunca, 2013 yılında 1 milyon lale soğanı daha alındı. Bu kez 358 bin 333 TL’ye mal olan lale soğanlarının dikimi, Ocak 2014’te tamamlandı. Sincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2014 yılının başında ekilen lale soğanlarına ek 1 milyon 200 bin lale soğanı daha istedi. Belediye, 2014 yılında laleye 369 bin 600 TL harcadı.

MALİYET ARTTI

Belediyenin lale soğanı için bütçeden ayırdığı para her geçen yıl arttı. 2015 ve 2016 yılında alınan 3.5 milyon lale soğanı için kasadan 1 milyon 250 bin TL çıktı. İlçe meydanına dikilen 3.5 milyon lale soğanının bir bölümü ömrünü tamamlayınca 2017 yılında 2 milyon lale soğanı daha temin edildi. 2017’de alınan lale soğanlarının maliyeti ise 1 milyon 200 bin TL oldu.

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