Sincan Cezaevi’nde İdris Baluken’in odası ‘arama’ bahanesiyle talan edildi

HDP eski Grup Başkanvekili İdris Baluken’in Sincan Cezaevi’nde kaldığı odanın görevliler tarafından “arama” bahanesiyle talan edildiği ortaya çıktı.

Duvar‘ın haberine göre, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu İnceleme Alt Komisyonu toplantısında Sincan Cezaevi raporu görüşüldü.

Ocak ayında komisyon üyelerinin yaptığı ziyaret üzerine değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, ziyaret sonrası Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Grup Başkanvekili İdris Baluken’in kaldığı odanın görevlilerce “arama” adı altında dağıtıldığını ileri sürdü. Günay’ın sözleri tutanaklara şöyle yansıdı:

‘İDRİS BEY’İN ODASI TALAN EDİLDİ’

“Biz İdris Bey’in bulunduğu odayı ziyaret ettik. Orada da ısınma açısından sorun vardı. Sonrasında İdris Bey’in avukatı üzerinden bize bir bilgi geldi. Burada bürokratlara sormak istiyorum: Cezaevi idaresi bu Komisyonun iradesinden üstün mü? Biz bir cezaevi odasına gittik, bir odada tespit yaptık ve bizim hemen akabimizde cezaevi idaresi odaya girip odayı dağıtır şekilde bir arama gerçekleştiriyor, yani araya saat bile girmeden İdris Bey’in odası talan ediliyor. Hani bir yere gidersiniz, ortalığı dağıtırsınız da ne bulursanız ortalığa atarsınız arama adı altında. Bunun bir izahatı olması lazım.”

‘SİZE NOT MU GETİRDİLER’ ARAMASI

Benzer bir durumun kadın cezaevi ziyaretinde de yaşandığını anlatan Günay, “Özellikle politik mahpusların kaldığı odalarda bu aramalar gerçekleştiriliyor. Bunun sebebi ne? Hatta politik kadın mahpusların kaldığı yerde ‘Size not mu getirdiler?’ gibi bizi töhmet altında bırakan, aslında buranın seçilmiş iradesini töhmet altında bırakan yorumlar yapılıyor. Yetkililerin bu konuda açıklama yapmasını bekliyorum” dedi.