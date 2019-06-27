Sinemaya ilgi azaldı tiyatro yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ait sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde sinema salonu sayısı 2018 yılında, önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 2 bin 858 oldu. Sinema seyircisinde yüzde 5,4 azalma görülürken, tiyatro izleyicisinde ise yüzde 11,9’luk artış yaşandı.

Seyirciler 2018 yılında sinema salonlarına rağbet göstermedi. Sinema seyircileri 2018 yılında, 2017 yılına göre;

• Yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu.

• Yerli film seyirci sayısı yüzde 3,4 artarak 39 milyon 195 bin 881 kişi oldu.

• Yabancı film seyirci sayısı yüzde 16,4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye ulaştı.

Gösterilen yerli film sayısı yüzde 19,3 arttı

Gösterilen film sayısı 2018 yılında;

• Yüzde 12,5 artarak 65 bin 501 oldu.

• Yerli film sayısı yüzde 19,3 artarak 30 bin 145 olurken, yabancı film sayısı yüzde 7,3 artarak 35 bin 356 oldu.

Tiyatroda oyun da seyirci de arttı

Tiyatro salon sayısı 2017-2018 sezonunda azalırken, koltuk sayısından artış meydana geldi. Tiyatro salon sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 oldu.

Tiyatroda 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre;

• Salonlarda yapılan gösteri sayısı yüzde 6,6 artarak 33 bin 772 oldu.

• Salonlarda oynanan eser sayısı yüzde 4,8 artarak 9 bin 376’ya ulaştı.

• Seyirci sayısı ise yüzde 11,9 artarak 7 milyon 841 bin 353 oldu.

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• Yerli/telif eser seyirci sayısı yüzde 7,8 artarken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 26,7 arttı.

• Oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 6,6 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 3 arttı.

• Yapılan gösteriler ise yüzde 4,7 artarken, çocuk göstei sayısı yüzde 8,6 artarak 16 bin 358 oldu.

Baskılar sanata yönlendirir

Tiyatro izleyicisinde gerçekleşen artışı değerlendiren Tiyatrocu Eren Aysan , sinema salonlarının cazibesini yitirdiğinin altını çizerek “Artık insanlar toplu mekânlarda film izlemek yerine evlere çekildi. Daha özel alanlarda film izliyorlar. Tiyatro ise öyle değil. İnsanla yapılan bir sanat ve insanda dokunma arzusu uyandırıyor” dedi.

Artışların bir diğer nedenini ise siyasal anlamdaki baskıyla açıklayan Aysan, şu ifadelerde bulundu: “Özgür hissetmeyen kitleler kendini sanatla ifade etme yoluna gider. Sadece tiyatro değil; konser alanları dolar taşar, şiirler elden ele dolaşır. Alternatif tiyatroların artması ve son yıllarda devlet tiyatrolarının ciddi anlamda gerçekten turne sistemiyle anadolunun her tarafına gitmesi de bu artışları etkiledi.”