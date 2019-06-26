Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ait sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de sinema seyircisinde %5,4 azalma görülürken, tiyatroda ise %11,9’luk artış yaşandı. Ardahan ve Şırnak’ta ise 2018 yılında hiçbir sinema salonun bulunmaması dikkat çekti.

Sinema salonlarının sayısı arttı, izleyici düştü

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %6,2 artarak 2 bin 858 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı %4,2 artarak 342 bin 813 seyirci kapasitesine ulaştı.

Sinema seyirci sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı %3,4 artarak 39 milyon 195 bin 881 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı %16,4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye ulaştı.

Sinema seyirci sayısı, 2014 – 2018



Gösterilen yerli film sayısı %19,3 arttı

Gösterilen film sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %12,5 artarak 65 bin 501 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı %19,3 artarak 30 bin 145 olurken, gösterilen yabancı film sayısı %7,3 artarak 35 bin 356 oldu.

Gösterilen film sayısı, 2014 – 2018



Tiyatro koltuk sayısında artış

Tiyatro salon sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre %6 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı %9,5 arttı. Buna göre; 2017-2018 sezonunda tiyatro salon sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 oldu.

Telif ve çeviri tiyatro eseri seyirci sayısı, 2014 – 2018



Tiyatroda oyun da, seyirci de arttı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı %6,6 artarak 33 bin 772 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre %6,9 artarken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı %5,3 arttı.

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Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre %4,8 artarak 9 bin 376’ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre %4,3 artarken, yabancı/çeviri eser sayısı %7,4 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre %11,9 artarak 7 milyon 841 bin 353 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre %7,8 artarken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı %26,7 arttı.

Yetişkin ve çocuk tiyatro eseri seyirci sayısı, 2014 – 2018



Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı %3 arttı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı %6,6 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı %3 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı %4,7 artarken, çocuk eseri gösteri sayısı %8,6 artarak 16 bin 358 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı %14,2 artarken çocuk eseri seyirci sayısı %9,1 arttı.