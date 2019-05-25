22 C
Istanbul
25.05.2019
Anasayfa YAZARLAR Sınır vizyonda: İnsanlar, insansılar ve hayvanlar

Sınır vizyonda: İnsanlar, insansılar ve hayvanlar

Geçen yıl Oscar’a aday gösterilen ‘Sınır’ın başka festivallerde kazanılmış 20’ye yakın ödülü var. ‘Sınır’ iyi bir film. İnsan olmanın esasına değin sorular soruyor. Bu film de, tıpkı geçen haftanın ‘İçerdekiler’i gibi

CÜNEYT CEBENOYAN CÜNEYT CEBENOYAN

İki ülke arasındaki hayali çizgidir sınır. Bizle ötekileri ayırır. Ama başka sınırlar da var. Zenginler ile yoksullar arasında, erkeklerle kadınlar arasında, insanlarla hayvanlar arasında ve belki de en muğlak olanı, insanlarla insan gibi gözüken canavarlar arasında. ‘Sınır’ filmi bu sınırların hepsine dair, belki şu anda aklıma gelmeyen başkalarına da.

Bir gümrük memurunu gösteriyor film önce bize. Yurtdışından ülkeye sokulan kaçak ya da yasadışı malları tespit ediyor Tina (Eva Melander). Yalnız, Tina hem görünümüyle hem de yetenekleriyle sıradışı biri. Yüzü, ilkel insanlarınkine benziyor ve suçluları yaydıkları kokudan tespit edebiliyor.

Bir köpek yetiştiricisiyle evini paylaşan ama bir ilişki yaşamayan Tina, bir gün kendisine benzer biriyle, Vore (Eero Milonoff) ile tanışıyor. Vore’yle karşılaşmak Tina için o güne kadar anlam veremediği birçok şeyin yerine oturmasını sağlıyor. İsveç’in yerlilere uyguladığı dehşet öykülerini öğreniyor.

İlginizi çekebilir:  Görkem Yeltan'ın yeni filmi 'Bağcık' 7 Haziran'da vizyona giriyor

Filmin yönetmeni Ali Abbasi İran asıllı bir Danimarkalı. Bu onun ikinci uzun metrajlı filmi. Abbasi, ‘Sınır’ ile geçen yıl Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde en iyi yönetmen seçildi. Oyuncuların makyajı çok başarılı, zaten film makyaj ve saç stili dalında Oscar’a aday gösterildi. Her gün 4 saat sürüyormuş makyaj yapımı.

‘Sınır’ın başka festivallerde kazanılmış 20’ye yakın ödülü var. ‘Sınır’ iyi bir film. İnsan olmanın esasına değin sorular soruyor. Bu film de, tıpkı geçen haftanın ‘İçerdekiler’i gibi. Fakat film o kadar tuhaf bir çifti anlatıyor ki, insanın kendisini onlara yakın hissetmesi neredeyse olanaksız. Bir çiftleşme sahnesi var ki, hem çok şaşırtıcı hem de çok itici olmayı başarıyor. Film bittiğinde doğrusu rahatlıyor insan.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,040AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Marmara Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

Ortadoğu uzmanı Faik Bulut gözaltına alındı

birgun.net -
Ortadoğu uzmanı, araştırmacı-yazar Faik Bulut gözaltına alındı. Avcılar’da Firüzköy Karakolu’nda götürülen Bulut’un...
Devamını Oku

PSG, Tuchel’in sözleşmesini uzattı

birgun.net -
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Thomas...
Devamını Oku

Afganistan’da sel felaketi: 21 ölü

birgun.net -
Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Devamını Oku

Turgay Demirel yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi

birgun.net -
Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) Almanya'da yapılan Avrupa Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Seçimi'nde...
Devamını Oku

Öğrencilere şiddet uygulayan okul müdürü görevden alındı

birgun.net -
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda, İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet...
Devamını Oku

CHP’li Öztrak: Sandığa yapılan darbenin sorumluluğu iktidarın sırtınadır

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye...
Devamını Oku

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu açıkladı

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9,5 milyar...
Devamını Oku

Akşener: YSK’nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nin İBB seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı...
Devamını Oku

Nadal, Fransa Açık’ta rekor peşinde

birgun.net -
Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nı 11 kez kazanan Rafael Nadal, Avustralya Açık'taki 11 şampiyonluğuyla...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi