Sinop’ta doğa ve insan kazanacak

CHP’nin Sinop Belediye Başkan Adayı Barış Ayhan, Sinop’a dair görüşlerini ve yapmak istediklerini BirGün’e anlattı. CHP’nin önseçim yaparak belirlediği Barış Ayhan, Sinop’un doğal güzelliklerinin korunması, zedelenmiş tarihi güzelliklerinin onarılması için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti. Nükleer santralla tehdit edilen Sinop’un, bu tehditlere karşı girişilen mücadelenin de içinde bulunduğunu ve bulunacağını belirten Ayhan “İnsanımıza, doğamıza zararlı her türlü yapıyı, yatırımı ve yönetim anlayışını reddediyoruz” dedi.

>>Çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Çalışmalarımız çok yoğun gidiyor. Yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz. Sinop’ta aday belirleme yöntemi olarak önseçim gerçekleştirdik. 2 Aralık 2018 de adaylığım kesinleşti ve o günden beri çalışıyorum. Sinop halkından da çok olumlu tepkiler alıyorum.



NÜKLEERE KARŞI MÜCADELE

>>Sinop’ta yurttaşların bütün itirazlarına rağmen Nükleer santral kurulacak. Birçok ülke Nükleer santrallardan arınmaya çalışırken Türkiye’de Nükleer enerji yaratma girişimi var. Ayrıca Sinop’ta yapılacak santral için büyük çapta ağaç kıyımı da gerçekleşti. Peki sizin bu konu ilgili tavrınız ne olacak?

Belediye başkan adayı olmadan önce CHP’de üç yıl Sinop İl Başkanlığı yaptım. Biz de bu kurumsal kimlikle, Nükleer Santral karşıtı platformun üyesiydik. Hatta bir yurt dışı seyahatinde Çernobil’deki nükleer santralı de ziyaret ettim. Oradaki vahşeti kendi gözlerimle görmüş biri olarak söylüyorum ki, Sinop’ta nükleer santralın yapılmaması için elimizden gelen bütün mücadeleyi sergileyeceğiz. Kaldı ki Sinop yıllar önce vizyonlu, eğitimli, kültürlü ve turizm kenti olma yolunda kendini belirlemiş bir ildi. Biz de bu vizyona bağlı bir şekilde Türkiye’yi dünyada hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Bu anlamda bu vizyonla örtüşmeyen, insanımıza, doğamıza zararlı her türlü yapıyı, yatırımı ve yönettim anlayışını reddediyoruz.

>>Sinop turizm bakımından dikkat çeken bir il. Son dönemlerde önemli tarihi yapıların çevresinde yapılaşmalar artmış durumda. Turizm alanında ne gibi önlemler geliştirmeyi ve projeler üretmeyi düşünüyorsunuz?

Bu seçimin Sinop için artı bir özelliği var. Sinop’ta bu seçimle beraber 4 tane köyümüz mahalle statüsüne kavuşacaktır. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı bu dört köy 31 Mart’ta Sinop belediye seçimlerinde ilk kez oy kullanacak. 1 Nisan sabahı 10 bin yurttaşımızda artık belediye hizmetinden yararlanabilecek. Yarımada üzerinde yaşıyoruz ve bizi ana karaya bağlayan coğrafyada 1/500 binlik ve 1/100 binlik planlardan kaynaklı yapıdan dolayı kentin gelişimini sağlayamıyoruz. Bu durum ile ilgi acilen düzenleme yaparak kenti bu yarımadadan çıkarmayı hedefliyoruz. Bu şekilde Sinop’ta yer alan tarihi yerlerde oluşan yapılaşmayı engellemeyi amaçlıyoruz. Sinop’un dışında bir kent kurarak Sinop’un kalesini yapılardan kurtararak, kalelerimizi gün yüzüne çıkarma anlamında ciddi projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle kale binalarının büyük bir kısmı kamu binaları. Bunlarda bir tanesi de Sinop Belediyesi hizmet binasıdır. Göreve geldiğimiz takdirde Sinop Belediyesi’ni kent dışına taşıyacağız, tarihi yerlerimizi, güzelliklerimizi gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarımız başlatmış olacağız.

KADIN AKADEMİSİ KURULACAK

>>Yapılan çeşitli araştırmalar Sinop’un, Türkiye’de kadınların kendilerini en güçlü hissettiği il olduğunu gösteriyor. Sizin Sinop’un bu özelliğini koruyabilmesi ve daha ileri düzeye taşıyabilmesi için yapacaklarınız var mı?

Sinop Türkiye’nin en mutlu kenti, kadınlarımız kendilerini en özgür hissettiği il. Bu anlamda birçok projemiz var. Bu projeleri kadınlar geliştirecek, kendileri proje üretecekler. Bunu halkımızla da paylaşıyoruz. Sinop için yapılması gereken en önemli proje, insan odaklı, Sinop kadını odaklı olmalı. Sosyal yaşam içerisinde kadının hayatını daha aktif geçirebilmesi adına projeler gerçekleştireceğiz. Sinop özel bir yerdir Türkiye için. Kadınlarımızı bir iş sahasında görmek istiyoruz. Bunun için göreve geldiğimizde ‘Kadın Akademisi’ kurmayı planlıyoruz. Bu proje ile kadınlarımızın mesleki ve kültürel anlamda kendilerini daha iyi hissetmeleri için kurslar açmayı planlıyoruz.

Bunun dışında Sinop Belediyesi Türkiye’de kreşi ve anaokulu olmayan sayılı belediyeler arasındadır. Bu açıdan kentin farklı lokasyonlarında anaokulu ve kreş açacağız. Kadınları siyasi yaşamda daha fazla görebilmek için de kadınlarımızı aktifleştireceğiz ve belediyenin birçok bölümünde onların inisiyatif almalarını sağlayıp görevlendireceğiz.

BİRLİKTE ÜRETİP PAYLAŞACAĞIZ



>>Nasıl bir belediyecilik anlayışı sergileyeceksiniz?

Çok önemli ve özel bir coğrafyaya sahibiz. Vizyonuyla, eğitimiyle, kültür bakımdan kendisini ispatlamayı başarmış bir kentiz. Bu yapıyı koruyarak, birlikte üretip birlikte paylaşan, mazeret yerine çözüm üreten toplum odaklı katılımcı yönetim anlayışına dayalı belediyecilik anlayışını 1 Nisan sabahı egemen kılacağız. Sinop’ta bizimle birlikte doğa da kazanacak, insan da.