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15.06.2019
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Sinop’ta imar planları iptal edildi, tüm inşaatlar durdu

birgun.net birgun.net

Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nce Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan ve mecliste kabul edilerek onaylanan, kentin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları iptal edildi. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak.

Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları belediye meclisince 4 Eylül 2016 tarihli ve 116 sayılı karar ile onandı.

Sinop Çevre Dostları Derneği tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kazanılmış hak kurallarına, şehircilik ilke ve esaslarına, şehrin gelecekte yaşayacak nüfusunu belirleyen nüfus projeksiyonlarına aykırı olduğu, planlardaki gösterim tekniğinin eksik gösterildiği, alt ölçekteki planlama kararlarının üst ölçekteki planlama kararlarına ve planlama alanı sınırlarına uymadığı gerekçesiyle planın iptali istemiyle Samsun 1’inci Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme, imar planlarını mevzuata ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak. 

‘YENİ PLANA KADAR HİÇBİR İNŞAAT YAPILAMAYACAK’

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, kentin imar planlarının açtıkları dava sonucu iptal edildiğini belirterek, “Bu durumda şehir girişinde ve Ada Mahallesi’nde örnekleri görülen şehir imarına kalıcı hasar veren uygulamaya devam edilemeyecektir. Aslında mahkeme esas karardan önce yürütmeyi durdurma talebimize cevap vermiş olsaydı imar mevzuatına ve hukuka uygun olmayan uygulamalarla şehrimiz zarar görmemiş olacaktı. Bugün çıkabilecek sıkıntılarla karşılaşılmayacaktı. Sinop İmar Planı’nın iptali aynı zamanda yeni bir imar planı yapılıp, onaylanıncaya kadar hiçbir inşa faaliyeti yapılamayacağı anlamına gelmektedir. İptal kararı Sinop halkı ve Sinop Belediyesi için büyük bir şanstır. Beyaz bir sayfa açılmıştır. Karar belediye meclisine taşınır ve yeni bir plan yapma kararı alınırsa hızlı ve doğru bir çalışma ile mağduriyetler önlenebilir” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: SAĞLIKLI BİR İMAR PLANI YAPACAĞIZ

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da mahkemenin imar planlarını iptal etmesiyle birlikte bütün Sinop’un plansız hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Mahkeme kararı ile iptal olduktan sonra bizim meclis kararı almamız gerekiyordu. Belediye meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Bu konu ile ilgili ve yeni imar planı yapılması kararı aldık. Bu kararla birlikte yeni imar planını yapmak için adım adım ne gerekiyorsa yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bekleyen 1/25 binlik revizyonu ile ilgili talebimiz var. 3 madde üzerine kurulu itirazımız var. Bu talebin de bu süreçte yerine getirilip bu revizyon planının da gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Koruma amaçlı imar planımızın da gerçekleştirilmesi ile birlikte bu 3 planı üst üste koyarak Sinop’un bir daha tadilatına gerek kalmayacağı, sağlıklı bir imar planıyla buluşturmayı ümit ediyoruz.”

Yeni imar planı sürecinin çok titizlikle yapılması gerektiğini söyleyen Ayhan, “En az 1 yıl süreceğini tahmin ediyoruz. İstinaf mahkemesine itiraz ettik. Bu itiraz neticesinde eğer Samsun 1’inci İdare Mahkemesi’nin almış olduğu karar bozulmuş olursa eski imar planımıza kavuşacağız. Mahkeme bu kararı bozsa bile biz belediye olarak Sinop’a yeni imar planı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz yine de imar planı yapmamız için atmamız gereken adımları atacağız. Amacımız yeni imar planı tamamlanana kadar vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlamak” diye konuştu.

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Kaynak:DHA

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