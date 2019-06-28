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28.06.2019
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Sinop’tan mutlu haber: Nükleer projesi durdu

Erdoğan’ın Japon gazetesi Nikkei’de Sinop nükleer enerji santralı projesinin durdurulduğunu doğrulayan sözleri kamuoyunda geniş yer buldu. Yeşil BirGün yazarı Özgür Gürbüz, “Proje ekonomik çıkmazlar sebebiyle iptal edilirse kimse şaşırmasın” dedi

Demet Sargın Demet Sargın

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedefleri arasında saydığı Japonlarla yapılan Sinop nükleer enerji santralı projesinin durduğunu açıkladı.

Erdoğan, Japon gazetesi Nikkei’de dün yayınlanan mülakatta, Sinop nükleer projesi için “Hem maliyet, hem de takvim bakımından başlangıçtaki anlaşmamızla uyum içinde olmayan bir tabloyla karşılaştık. Japonya ile temiz kömür, yenilenebilir enerji, Ar-Ge çalışmaları, insan kaynakları gelişimi ve ulaştırma gibi çok alanda birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz” diyor. Yeşil BirGün yazarı ve enerji analisti Özgür Gürbüz, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla Sinop’ta Japonya’nın yürüttüğü nükleer santral projesinin durduğunu öğrenmiş olduk” dedi.

Türkiye’de elektrik fazlası var

Projenin ekonomik çıkmazlar sebebiyle iptal edilmesi durumunun bile şaşılacak bir şey olmadığını söyleyen Gürbüz, söyle devam etti: Aylar önce Japonya’da çıkan haberlerde maliyetlerin iki katına çıktığını ve bunun da projenin yapılabilirliğini çok zora soktuğunu zaten öğrenmiştik. Buna maliyetlerin neden olduğu, başlangıçtaki rakamların çok üzerine çıkıldığı Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla resmiyet kazandı. Erdoğan’ın açıklamasında, Japonya ile ilişkilerin sadece nükleerden ibaret olmadığını belirten bir kısım var. Buradan da şunu anlıyoruz. Proje sadece durmadı, muhtemelen Japonya ile nükleer enerji işbirliği tamamen rafa kalktı. Ekonomik kriz ve nükleer enerjinin maliyeti de hesaba katılırsa, projenin tamamen iptal edilmesi de kimseyi şaşırtmamalı. Zaten Türkiye’nin elektrik açığı yok ciddi bir fazlası var. Umarım, Mersin’de de nükleer enerji yanlışından geri dönülür ve Türkiye enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını öne çıkararak kendisine enerjide doğru bir yol haritası çizer.

Projenin bundan sonraki durumu ise belirsizliğini koruyor.

Erdoğan, Japon gazetesindeki mülakatında projenin başlangıçtaki maliyet tahminlerinin ikiye katlanması üzerine durdurulduğu konusundaki soruya tam olarak şu yanıtı veriyor: Sinop nükleer enerji santrali projesinde arzu edilen noktada değiliz. Japon tarafınca hazırlanan fizibilite çalışması raporu ve maliyet analizi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve diğer gerekli kurumlarımız tarafından ayrıntısıyla incelendi. Hem maliyet, hem de takvim bakımından başlangıçtaki anlaşmamızla uyum içinde olmayan bir tabloyla karşılaştık.

Sinop nükleer enerji santralının arzu ettiğimiz gibi ilerlememesi tabii ki üzücü. Ne var ki, Japonya ile enerji işbirliğimizi sadece nükleer enerji alanıyla sınırlamıyoruz. Japonya ile temiz kömür, yenilenebilir enerji, Ar-Ge çalışmaları, insan kaynakları gelişimi ve ulaştırma gibi çok alanda birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz.”

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