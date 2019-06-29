Sinop’un ardından Alpu’dan da müjde

DİLEK YEĞİN

Eskişehir’de yapımı planlanan ve bölge halkı ile yaşam savunucularının büyük tepkisini çeken kömürlü termik santral projesinde dün önemli bir gelişme yaşandı. Yurttaşların gösterdiği büyük direniş ve santrala ilişkin idari işlemlerin yargıya takılması nedeniyle daha önce ihalesi altı kez ertelenen Alpu Termik Santralı yapımına ilişkin yapılması planlanan ihale iptal edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’in havasına, suyuna ve toprağına büyük zarar verecek projenin ihalesinin iptal edilmesinin sevindirici olduğunu belirterek “Projenin tamamen iptal edilmesi için hukuk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

“GÖZÜN AYDIN ESKİŞEHİR”

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, önceki gün yapılması planlanan ihalenin duyurusunu internet sitesinden kaldırdı. Eskişehir’in doğasına büyük zarar verecek projenin ihalesine hiçbir şirketin teklif vermediği iddia edildi.

Eskişehirliler 2017 yılından beri iptali için kararlılıkla mücadele ettikleri santralın ihalesinin bir kez daha iptal edilmesini mutlulukla karşıladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Gözün aydın Eskişehir” notuyla paylaştığı açıklamada, “Eskişehirimiz, Türkiye’nin en temiz havasına sahip birkaç ilinden biri. Bu güzel şehre kömürlü termik santral kurmak, insanımıza, güzel havamıza, verimli toprağımıza ve geleceğimize büyük zarar verir. Halkımızla omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

PROJEYE MAHKEME ENGELİ

Mücadele sürecinde Eskişehir’in önde gelen kurumları, meslek odaları ve pek çok yurttaş termik santral için tesis edilen idari işlemlere karşı iptal davaları açtı. Santralın kurulması planlanan alanın tarım dışı kullanımının uygun olduğuna dair Toprak Kurulu kararlarının iptali talebi ile açılan davada, bilirkişi raporu tarım dışı amaçlı kullanımın uygun olmadığına ilişkin tespitler yaptı.

İlginizi çekebilir: Alpu’ya yapılmak istenen termik için yedinci ihale

“Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Planlanmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklik sonucu Alpu Ovası birinci derece tarım arazisi olmaktan çıkarıldı. Bu yönetmeliğin iptali talebiyle açılan davalarda, Daniştay Onuncu Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Termik santral inşası amacıyla alınan acele kamulaştırma kararının iptali talebi ile açılan davada da Danıştay Altıncı Dairesi yürütmeyi durdurdu. Çevre Düzeni Planı Değişikliği kararına karşı açılan iptal davasında, bilirkişi raporuna göre, çevre düzeni planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına ve hukuka uygun olmadığı belirtildi.

Son olarak projeye ilişkin ÇED Olumlu Kararının iptali talebi ile açılan davada bilirkişi raporunda tespit edilen hususlar, dava konusu ÇED olumlu kararının hukuki dayanağının bulunmadığını ve iptal edilmesi gerektiğini gösterdi.

MÜCADELEYE DEVAM

Tarım ve hayvancılıkla geçinen Alpu sakinleri ve proje alanına 32 kilometre mesafedeki kent merkezinde yaşayanlar, 2017’den beri termik santral projesine karşı defalarca eylem yaptı ve idari izinlere karşı davalar açtı. Tüm tepkilere karşın “Büyük Ova Koruma Alanı” ilan edilen Alpu Ovası’ndaki proje alanı yönetmelik değişikliği sonrasında tarım dışı kullanıma açıldı, çevre düzeni planları termik santrala uygun hale getirildi.

Termik santral projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci oldukça kısa bir süre sayılabilecek 177 günde bitti ve santral yatırım izni aldı. Alpu’da, dün iptal edilen ihaleye karşı yapılan protestoya ilçe sakinleri ve Alpu Belediye Başkanı CHP’li Gürbüz Güller de katıldı ve altı kez ertelenen ihale dün iptal edildi. Eskişehir halkı proje tamamen iptal edilene kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi.