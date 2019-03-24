Sıra kamu emekçisinde

Memurların iş güvenliğine ilişkin olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bir rapor yayımladı. AB ülkelerindeki ortalama bir memur maaşının Türkiye’deki ortalama memur maaşından 5,5 kat yüksek olduğu vurgulanan raporda, memurların iş güvenliğini güvence altına alan 657 sayılı kanuna göz dikildiğinin altı çizildi.



Raporda “Türkiye’de yoksulluk sınırı 6 bin TL’yi aşarken 2019 yılında en düşük Memur ücreti ise 3468 TL olmuştur. Yine 2019 yılı Öğretmen maaşı ( 1/4 ) 4701 TL, Hemşire maaşı ( Lisans mezunu 5/1 ) 4565 TL olmuştur” tespiti yapıldı.



Binali Yıldırım 24 Haziran seçimleri öncesi 657 sayılı yasada düzenlemeye gidileceğini ifade etmiş ve Türkiye işçi memur ayrımının ortadan kaldırılarak tek tip çalışma hayatının olması gerektiğini vurgulamıştı. Yaz aylarında açıklanan ‘’Yeni Ekonomik Program’’ taslağında bu duruma vurgular yapılmış ve kamuda esnek çalışmanın yaygınlaştırılması için çalışmaların yapılacağı açıklanmıştı. Raporda bu kapsamda hükümetin eylül ayında açıkladığı Yeni Ekonomik Program temel alınarak bazı tespitler yapıldı. Tespitler şu şekilde;



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Yeni Ekonomik Programa göre;



• Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacaktır. Yani kamu da çalışan memurların iş güvencesi elinden alınacak, kamu emekçilerinin çalışma sistemi baştan aşağı değiştirilerek esnek ve kuralsız bir hale getirilecektir.



• Esnek çalışma ile bir sonra ki aşama olan kamu performans sistemi hayata geçirilecek, kamu personellerinin tüm hakları elinden alınacaktır.



• Yeni programda haftalık çalışma süresi olan 40 saat doldurulması şartına vurgu yapılırken, bu çalışma saatinin belirli aralıklarını evden çalışarak da tamamlanabileceği belirtilmektedir. Bu şekilde haftalık 40 saat üstü çalışmalarda kazanılan fazla mesai ve izin gibi haklar ortadan kaldırılacaktır.



• Esnek çalışma sisteminin kalıcı hale getirilmesi bundan sonra ki dönem de kamu da mevcut çalışma sistemi haline getirilecektir.

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Seçim yatırımına dönüştürüldü

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) AKP’nin söz vermesine rağmen yasalaştırmadığı 3600 ek gösterge konusunda açıklama yaptı.Açıklamada “Yıllardır temel taleplerimize kulaklarını tıkayan, sorunlarımızı toplu sözleşme masasında çözmeye yanaşmayanların bu taleplerimizi kendilerinin bir lütfu gibi göstererek seçim yatırımına dönüştürmesi üstelik bunu iş güvencemizi tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen personel reformunun hayata geçirilmesi şartına bağlaması asla kabul edilemez. Kamu emekçileri boş vaatlerle çalışma haklarını ortadan kaldırmayı hedefleyenlere sandıkta hesap soracaktır” dendi.



“En başından beri mücadele pusulasını iktidarların lütuf gibi gösterdiği vaatlere göre değil “Hak Verilmez, Mücadele İle Alınır” ilkesine göre hareket ettiklerini ifade eden KESK’in açıklaması şöyle sonlandı: “Tüm kamu emekçilerini temel haklarına sahip çıkmak için omuz omuza vermeye, hakkımız olan düzenlemeleri seçim yatırımı haline dönüştürürken bile iş güvencemizi ortadan kaldırmaya çalışanlara hak ettikleri cevabı vermeye çağırıyoruz.”