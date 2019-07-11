Sıra turizm yağmasında

Döviz kurundaki ve faizlerdeki yüksek artış nedeniyle durma noktasına gelen inşaat sektöründen 17 yıldır aldığı “verimi” artık alamayan ve “denizi tüketen” AKP, bu kez turizme yoğunlaştı.

ETS Turizm sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, aralarında kendi tatil köylerinin ve otellerinin de bulunduğu birçok “lüks otel” için kritik değişikliklere imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle 4 ve 5 yıldızlı otellere kıyılara ve yeşil alanı kapsayacak şekilde ilave inşaat izni getirildi.

Yönetmeliğe göre, devletin turizm amaçlı tahsis ettiği bölgelerde yapılan otellere, daha önce izin verilmeyen alanlara genişleme imkanı getirildi. İnşaat yapılacak alan hesabına dahil edilen birçok yer bu hesaptan çıkarıldı ve otellerin ek inşaat yapmalarının önü açıldı. Yönetmeliğe göre bu haktan sadece 4 ve 5 yıldızlı oteller yararlanabilecek ve düzenleme ormanlık alan ile kıyı alanlarını da kapsayacak.

LOBİ VE RESEPSİYON DA ÇIKARILDI

Yeni düzenleme ile inşaat alanından sayılmayacak ve otellerin yeni inşaat alanına kavuşmasını sağlayacak yerler arasında şu bölümler yer aldı:

“Açık yüzme ve süs havuzu, lobi, resepsiyon, bahçe duvarı, istinat duvarları, normal merdiven haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan, asgari ölçülerde ve adetlerde yapılan merdiven evi ile yangın güvenlik holleri, asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları. Ana yapının dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör, yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı merkezi.”

ADALETLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, düzenleme ile ilgili BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Zaten gidici olan Bakan, böyle kritik bir düzenlemeye imza atıyor. Bu şekilde bir düzenleme ile özellikle kendi otellerine avantaj sağlayacak olması kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Bakan’ı adaletli olmaya davet ediyoruz” dedi.

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ERDOĞAN BELİRLEYECEK YANDAŞLARA FON AKACAK

AKP, turizm ajansının kurulmasına yönelik Kanun Teklifi’nin içerisine de yandaş turizm şirketlerini ayakta tutmak için çeşitli maddeler ekledi. Buna göre, ajansın turizmcilerden elde edeceği fon gelirleri uygun görülen işletmelere aktarılacak. Kaynak aktarılacak işletmeleri belirleyecek kriterlere yasa teklifinde yer verilmedi. Buna göre, ajans gelirlerinden aktarma yapılacak şirketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek.

CHP, yasa teklifine karşı hazırladığı muhalefet şerhinde bu düzenlemeye itiraz etti. Turizmcilerden aktarılacak fonun yandaş şirketlere gönderilebileceği uyarısında bulunan CHP’nin muhalefet şerhinde, “Ajansın destekleyeceği yatırımlara ilişkin tek karar merciinin Cumhurbaşkanı olması, bu konudaki güven eksikliğini artırmaktadır. Kendi kullanımında olan örtülü ödeneği bile önceki dönemlere göre aşırı şekilde harcamasıyla birçok eleştiri alan makamın, tek yetkili olması başta bu ajansa kaynak sağlayan turizm firmaları olmak üzere, geniş bir kitlenin tepkisini çekmiştir” ifadelerine yer verildi.

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BAKANIN ‘KENDİNE KIYAKLARI’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un daha önce yaptığı değişikliklerle de kendi projeleri için avantaj sağladığı iddiaları gündeme gelmişti. Bakan Ersoy’un Bodrum’da bulunan Kissebükü’nde otel yapmak için imar değişikliğine gittiği, oteline 25 dönüm alan için ek inşaat izni verildiği kamuoyuna yansımıştı.