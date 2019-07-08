Şıradan sonra yeni skandal: AKP’li belediye başkan ve meclis üyelerinin 5 yıldızlı otel masraflarını da karşılamış

Adıyaman’ın Besni İlçesi’nin 35 milyon lira borçlu belediyesinde, eski Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ve belediye meclis üyelerinin, bazı dernek ve vakıflarca organize edilen ‘eğitim seminerine katılma’ gerekçesiyle Antalya ve Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otellerde konakladıkları, faturayı da belediyeye ödettikleri ortaya çıktı.

Besni Belediyesi daha önce AKP’li Ahmet Aydın ve Mehmet Metiner için 42 bin liralık şıra masrafı yapmasıyla gündeme gelmiş İçişleri Bakanlığı da ilgili haberde “mesnetsiz bilgilere yer verildiğinin görüldüğü”nü bildirerek hukuki işlem başlattığını duyurmuştu.

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Sözcü’den Ali Ekber Ertürk‘ün haberine göre; İçişleri Bakanlığı’nın 2018 Denetim Raporu’nda, 5 yıldızlı konaklamanın belediyeye faturasının, 17 bin 821 lira olduğu açıklandı.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden seminerin düzenlenmesine ilişkin izin alındığına dair belge bulunmadığı halde Belediye Başkanı ve belediye personeline ait seminer bedeli olan toplam 17 bin 821 liranın belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararının ilgililerden tahsil edilmesi, aksi halde ödeme emri belgelerinde imzası bulunan gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi hesabına kamu zararından doğan alacak olarak kayıt hükümlerine göre tahsil edilmesi sağlanmalıdır.”