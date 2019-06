Sırbistan’a ‘tonlarca’ ayrıcalık: İthalat lobisini zengin ediyorlar

Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan eti ve 35 bin ton ayçiçeği tohumu yağı da dahil olmak üzere 59 farklı tarım ve gıda ürününün sıfır gümrükle ithaline ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarımı ve hayvancılığı tükenme noktasına getiren AKP, bu ülkeden ithal edilecek birçok üründen vergi almayacak.

Kararla birlikte Türkiye ve Sırbistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında bazı tarım ürünlerinin sıfır gümrükle ithal edilmesi için tarife kontenjanı açıldı. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemini kapsayan tarife kontenjanına göre Sırbistan’dan sıfır gümrük vergisiyle 5 bin ton taze, soğutulmuş veya dondurulmuş büyükbaş hayvan eti ithal edilebilecek. Tarife kontenjanına göre, 10 bin ton buğday, 500 ton domates, bin ton havuç, 2 bin ton tatlı mısır gibi ürünler de gümrük vergisi alınmadan ithal edilecek.

‘TARIMI BİTİRMEDEN DURMAYACAKLAR’

CHP Tarım Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Sırbistan’a uygulanan “gümrük ayrıcalığını” BirGün’e değerlendirdi. Sarıbal, “AKP, 17 yılda üretimi değil ithalatı önceledi. Ülke üreticisi umurlarında değil. Düşündükleri tek kesim rant ve ithalat ile zengin ettikleri küçük bir azınlık. Tüm ülkede tarımı bitirmeden durmayacaklar” dedi.

‘İTHALAT LOBİSİNİ ZENGİN EDİYOR’

Çiftçi sayısının ve tarım ürünleri üretiminin her yıl büyük oranda azaldığını ifade eden Sarıbal, “Hayvancılık bitiyor. Et ve süt üretimi hızla düşüyor. Çiftçi üretemeyince AKP her zaman bildiği şeyi yapıyor ve dışarıdan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithal ediyor. Bu yolla bir grup ithalat lobisini zengin ediyor” dedi.

İthal edilen ürünlerin tamamının Türkiye’de de yetiştiğini ancak bilinçli bir “yetiştirmeme” politikasının uygulandığını vurgulayan Sarıbal, şu ifadeleri kullandı:

“AKP’nin amacı ülke çiftçisinin kazanması değil de yandaş birkaç şirketin ithalat yoluyla zenginleşmesi olunca, ithalat da vazgeçilmez oluyor. Görülecek ki yaklaşan Kurban Bayramı’nda da başta Sırbistan olmak üzere dışarıdan getirilen hayvanları kurban edeceğiz. Benzer anlaşmaların yapıldığı çok sayıda ülke var ve sıfır gümrükle tarım ürünü ithalatı devam edecek, çünkü AKP ülke çiftçisini bitirdi.”

Tarım Bakanı ‘İhtiyaç yok’ demişti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 30 Kasım 2019’da yaptığı açıklamada “Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyle bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye’nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor.” dedi. Bakanın bu sözlerinin ardından 6 ay geçtikten sonra 50 bin tonluk kırmızı et ithalatı için düğmeye basıldı.

Sıfır gümrüklü ürünler