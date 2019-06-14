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14.06.2019
Anasayfa EKONOMİ Sırbistan’dan ithalata sıfır gümrük kararı

Sırbistan’dan ithalata sıfır gümrük kararı

birgun.net birgun.net

Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan eti, 35 bin ton ayçiçeği tohumu yağı da dahil olmak üzere 59 farklı tarım ve gıda ürününün sıfır gümrükle ithaline ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarife kontejanında büyükbaş hayvan etinin yanısıra 10 bin ton adi buğday, mahlut, kaplıca (kızıl) buğday da yine sıfır gümrükle ithal edilebilecek.

Kararla birlikte Türkiye ve Sırbistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında bazı tarım ürünlerinin sıfır gümrükle ithal edilmesi için tarife kontenjanı açıldı.

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemini kapsayan tarife kontenjanına göre Sırbistan’dan sıfır gümrük vergisiyle 5 bin ton taze, soğutulmuş veya dondurulmuş büyükbaş hayvan eti ithal edilebilecek.

Tarife kontejanında büyükbaş hayvan etinin yanısıra 10 bin ton adi buğday, mahlut, kaplıca (kızıl) buğday da yine sıfır gümrükle ithal edilebilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararda yer alan sıfır gümrüklü ürünler arasında 35 bin ton ayçiçeği tohumu yağı, bin 500 ton taze ya da soğutulmuş domates , bin ton havuç ve şalgamlar, 2 bin ton tatlı mısır gibi 59 farklı ürün bulunuyor.

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