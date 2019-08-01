Şirince’de mermer ocağına geçit yok!

Belevi Şirince arası Jeotermal Enerji ve Mermer Ocakları yapılmaması için Efes Selçuklular birleşti. Şirince Türetim Derneği’nin başlattığı imza kampanyasına destek veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, muhtarlar, STK, CHP, AKP, MHP meclis üyeleri ile bölgedeki arazi sahipleri ve vatandaşlarla acil toplantı yaptı. Sengel, “Oy birliği ile Şirince’ye Mermer Ocağı yaptırmayacağız. Oybirliğiyle tek yürek hareket edeceğiz” dedi.

“ŞİRİNCE’YE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Yapılan toplantıdan “Şirince’ye sahip çıkacağız” kararı çıktı. İlk olarak sosyal medya üzerinden acil eylem planı oluşturulması için harekete geçme kararı alınan toplantıda konuşan Sengel, “Şirince’nin geleceğini korumak için buradayız. Bu bölgede jeotermal ve mermer ocağı yapımına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

İzmir’in turistlik ilçesi Efes Selçuk’un Şirince ve Belevi mahallelerinde mermer ocağı yapılacağı ve ağaçların kesileceği bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı. Mahalle muhtarları, çevreciler ve STK’lar, ‘Şirince’ye sahip çık’ diyerek imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de destek oldu. Muhtarlar, Şirinceli vatandaşlar, çevreciler, avukatlar ve meclis üyeleri ile toplantı yapan Sengel, hukuki süreç ve örgütlenme ile bölgede bir mermer ocağının faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini söyledi. Toplantıda, dava açılması ve seslerini duyurmak için örgütlü mücadele ve eylem yapma kararı alındı. Şirince’de yapılması planlanan mermer ocağının çevreye, tarıma, insan sağlığına olumsuz etkileri üzerine Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gonca Erdem ve Av. Şehrazat Mercan tarafından sunumlar yapıldı.

Tesislerin tarım alanlarına büyük zararlar vereceğine dikkat Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu durum turizmi ve bölge halkını olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Çevreyi korumak için elinden gelen mücadeleyi yapacağını dile getiren Sengel, “Bölgemiz tarım ve turizm bölgesi. Selçuk çok bakir yer. Köyün merkezine 2 kilometre uzaklıkta yapılması planlanan işletme, ağaçları ve bölgeyi toz içerisinde bırakır. İzin vermemek için her türlü desteğe hazırım. Biz bu tesisi istemiyoruz. Daha önce Gökçealan’da böyle bir girişim oldu ve eylemlerle engelledik. Faaliyete geçmeden acil adım atmamız gerekiyor.” dedi.

AMAÇ EFES SELÇUK’U KORUMAK

Mermer ocağına karşı çıkmanın siyasi bir ayağı olmadığını özellikle belirten Sengel, “Burada toplanan CHP, AK Parti ve MHP meclis üyeleri ile muhtarlarımızın tek amacı çevre duyarlılığı ve Selçuk’u korumak. Şirince’nin geleceğini korumak için buradayız. Doğru adım atmak ve bir arada durmak gerek. Bu bölgede Jeotermal ve mermer ocağı yapımına asla izin vermeyeceğiz. Bunun için acil eylem planı hazırlayacağız ” diye konuştu.