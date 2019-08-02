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03.08.2019
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Şirince’ye komşu olacak mermer ocağı Meclis gündeminde

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erden Kılıç, “İzmir’in Selçuk İlçesi’ne bağlı Şirince ve Belevi köyleri arasında kalan tarım arazileri üzerindeki zeytin ve meyve ağaçları kesilerek mermer ocağı açılacağı iddialarını” Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Kılıç, konuya ilişkin hazırladığı soru önergesini, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

Kılıç, Türkiye’yi ayağa kaldıran Kaz Dağları’nda 195 bin ağacın kesilmesi olayının ardından ikinci üzüntü verice haberin İzmir’den geldiğini ifade etti. Selçuk İlçesi’ne bağlı Şirince ve Belevi köyleri arasında kalan tarım arazileri üzerinde mermer ocağı açılacağı iddialarına ilişkin haberlerin basında yer aldığını belirten Kılıç, açılması planlanan mermer ocağı nedeniyle, binlerce zeytin ağacının kesileceğini bildirdi.

DÖRT YILDIR PROJE AŞAMASINDA

Binlerce öğrencinin eğitim aldığı Nesin Matematik Köyü’ne 300 metre mesafede yapılacağı ifade edilen mermer ocağı yapım projesi çalışmalarının dört yıldır sürdüğünü belirten Kılıç, Bakan Kurum’a yönelttiği önergesinde şu sorulara yer verdi:

•Hepimizi kahreden ve üzüntüye boğan Kaz Dağları’nda 195 bin ağacın kesilmesi olayının ardından, Selçuk İlçesi’ne bağlı Şirince ve Belevi köyleri arasında kalan tarım arazileri üzerinde de binlerce ağaç kesilerek mermer ocağı açılacağı iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

•Söz konusu mermer ocağı nedeniyle binlerce zeytin ve meyve ağacının kesilmesi durumunda bunu, bölgedeki üreticilere ve kamuoyuna nasıl açıklamayı planlıyorsunuz? Kesilmesi halinde bunu hangi vicdanla açıklayabileceksiniz?  

•Sizin için tarım arazileri ya da insanların sağlığı mı önemlidir, yoksa mermer ocakları mı önemlidir?

•Tarım arazileri üzerine mermer, taş ya da maden ocağı açma izni verme uygulamasından vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

•Çıkarılacak olan mermerin ülke ekonomisine katacağı katma değerle, bölgedeki zeytin, üzüm, şeftali, elma gibi pek çok meyve ağaçlarının kesilmesinin vereceği zarar karşılaştırıldığında, hangisinin daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

•Bugüne kadar bir çok yerde yapılan, belli şirket ya da şirketlere  rant kapısı açma uygulamasından ne zaman vazgeçeceksiniz?

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