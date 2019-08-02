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02.08.2019
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Şirince’yi yok edecek proje TBMM gündeminde!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Selçuk’a yapılması planlanan mermer ocağı projesi TBMM’ye taşıdı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Selçuk’a yapılması planlanan mermer ocağı projesi TBMM’ye taşıdı, “Biz İzmirliler kentine, suyuna, toprağına, havasına, tarımına, turizmine ve insanına sahip çıkmak için üzerimize düşen her görev için hazırız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kayıtlarına göre ÇED süreci devam eden İzmir’in turizm bölgesi Selçuk’ta kurulması planlanan mermer ocağı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

İzmirliler tarafından istenmeyen mermer ocağı projesi, giriş bölümü Belevi Mahallesi olarak görünse de zeytin ve şeftali ağaçlarının olduğu verimli tarım arazilerini de içine alan tarihi Şirince Köyü’ne kadar geniş bir alanı kaplıyor.

Projeye onay verilmesi halinde Ruçhan Abaylı tarafından işletilecek olan mermer ocağındaki çalışmaların 99 hektarlık alanda yapılacağı, ilk olarak mermer arama çalışmalarının 24 hektarlık alanı kapsayacağı, buradan yıllık 65 bin metreküp kapasiteli alanda ocak işletimi gerçekleştirileceği, mevcut yolların yetersiz olması nedeniyle Şirince ve Belevi arasındaki dağın delme ve oyma faaliyetleri için yeni bir yol açılacağı planlanıyor.

Belevi ve Şirince arasındaki dağda başlayacak olan mermer ocağı faaliyetine tepkili olan bölge halkı Şirince Mahallesi Muhtarı İsmail Yıldırdı ve Belevi Mahallesi Muhtarı Raykan Olgun ile birlikte İzmir Valisi’ni ziyaret etti ve mermer ocağının bölgeye vereceği zararı, ÇED alanının zeytinlikler ve şeftali ağaçlarıyla dolu olduğunu ve bir an önce sürecin dondurulması gerektiğini iletti.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu meclis gündemine taşıdı.

‘MAYA TAKVİMİNİN BİLE…’

“Bakanlıklara ve bağlı kurumlarına öncelikli olarak tarıma, turizme, doğaya ve vatandaşlarına sahip çıkmak zorunda olduklarını hatırlatıyoruz” diyen CHP’li Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gezi Parkı, Cerattepe, Kuzey Ormanları, Hasankeyf, Kaz Dağları, Salda Gölü… Her yeri yok etmek pahasına rant ve talan alanı olarak gören saray rejiminin yeni adresi tarihi Şirince Köyü… Matematik Köyü’nün bir km uzaklığında… Zeytinden şeftaliye kadar çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebildiği verimli toprakların bulunduğu alan… Yerli ve yabanı turistlerin yaz-kış demeden ziyaret ettikleri tarihi köy… Canlı cansız herkesin yaşam alanı, vatandaşın geçim kaynağı… Yapılaşmaya dahi izin verilmeyen bir köyün hemen yanına mermer ocağı izni almaya çalışan bir şirket ve ona ön ayak olan toprağın, suyun, havanın ve insanın düşmanları… Maya takviminin bile ‘kıyamet’ koptuğunda kurtulacak sayılı yerlerden biri olarak gösterdiği Şirince’yi AKP’nin talanı yok edecek! Doymuyorlar, doymuyorlar, doymuyorlar… Biz İzmirliler kentine, suyuna, toprağına, havasına, tarımına, turizmine ve insanına sahip çıkmak için üzerimize düşen her görev için hazırız.”

CHP’Lİ BAKAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI’NA SORDU:

Doğal ve kültürel mirasımız olan bölgenin yeraltı sularının, toprağının, içme suyunun, havasının ve ekosisteminin bozulmasına neden olacak, şeftali ve zeytin ağaçları başta olmak üzere bölgenin çok çeşitli ve verimli tarım alanlarına zarar verecek, yerli-yabancı turistleri -dolayısıyla turizmi- olumsuz etkileyecek Mermer Ocağı Arama ve İşletme Projesi’ni durduracak ve bölge halkının hem yaşam alanı hem geçim kaynağı için ciddi tehlike arz eden bu projeyi iptal edecek misiniz?

‘BAŞKA ŞİRİNCE YOK, ŞİMDİ SAHİP ÇIKALIM!’

Şirince Türetim Derneği tarafından başlatılan ‘BAŞKA ŞİRİNCE YOK, şimdi sahip çıkalım!’ kampanyası için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Köyümüz sınırları içerisinde, merkeze 2000m ve köyümüzün en önemli değeri Nesin Matematik Köyü’ne 1000m mesafede olan alana Mermer Ocağı Arama ve İşletme Projesi planlanmaktadır.

Zeytin ağaçlarıyla dolu bu alanda planlanan proje, yerleşim yerine ve ormanlık alanlara yakın olması sebebiyle doğal ve kültürel mirasımız için tehlikelidir. Böyle bir projenin yaşama geçmesi bölgenin ekosistemini yerle bir edecektir.

Bu vahim durumdan Şirince’de yaşayan halk ve köyümüze gelen on binlerce yerli ve yabancı turist olumsuz etkilenecektir. Nesin Matematik Köyü’nde eğitim gören binlerce öğrenci, öğretmenler, çalışanlar ve Belevi Köyü halkı büyük zarar görecektir.

Mermer Ocağı’nın çevreye yayacağı toz bulutu nedeniyle tarım doğrudan olumsuz etkilenecektir ve bölgedeki meyve çeşitliliği, toprak niteliği kimyasal atıklar nedeniyle bozulacaktır. Geçimini tarımdan sağlayan aileler büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Verimli tarım alanları, çevreye zararı inkar edilemez olan bu projeyle yok olacaktır.

Kimyasal atıkların bir diğer etkisi yeraltı suları üzerinde görülecektir. Atıklar sızarak yeraltı sularını kirletip içme suyunun zehirli hale gelmesine neden olacaktır.

Tüm bu mağduriyetler dikkate alınarak yapılmak istenen Mermer Ocağı Projesi’nin bir an önce durdurulması gerekmektedir.”

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