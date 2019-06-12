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12.06.2019
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Şirket kusursuz, ölen amir kusurluymuş

Seda Balmumcu Seda Balmumcu

Muğla’da, 6 yıl önce atık su istasyonunda 7 işçinin ölmesine ilişkin ek bilirkişi raporunda, işletmeci şirketin yönetim kuruluna sorumluluk yüklenmedi.‘Bilinçli taksirle ölüme yol açmak’ suçundan yargılanan sanıklar için iddianameden bile daha az ceza istendi.

Muğla’nın Güllük ilçesinde, 17 Haziran 2013’te Akfen İnşaat tarafından işletilen atık su ve kanalizasyon istasyonunda arıza çıktı. İlk önce sorunu gidermek, sonra arkadaşlarını kurtarmak için birbiri ardına kuyuya giren 7 işçi zehirlenerek can verdi. Faciadan sonra aralarında Akfen İnşaat ve İller Bankası yöneticileri ile eski Güllük Belediye Başkanı Mehmet Yavuz Demir’in aralarında olduğu 25 sanığa Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan dava açıldı.

BİLİNÇLİ DEĞİL BASİT TAKSİR

6 kişilik bilirkişi heyeti ek rapor hazırlayarak 20 Şubat 2019’da mahkemeye sundu. Raporda, sanıklara bilinçli taksirden değil, ‘basit taksirle birden çok kişinin ölümüne yol açmak’ suçundan ceza verilmesi gerektiği iddia edilerek, “Sanıkların olası ölüm neticesini öngördüklerini gösteren bir bilgi heyetimizce tespit edilebilmiş değildir. Fiilin adi taksirle işlendiği sonucuna ulaşılmıştır“ dendi.

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Türk Ceza Kanunu’nda ‘taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak’ suçu için 2-15 yıl arasında ceza öngörülüyor. Bu suç bilinçli taksirle işlendiği takdirde ceza üçte bir ila yarı oranında artırılıyor.

YÖNETİM SORUMLUDUR

Raporda, Akfen’in yönetim kuruluna sorumluluk yüklenmezken, eski genel müdür Ahmet Tuna Özener ile faciada can veren işletme şefi Mustafa Öztürk’ün asli kusurlu olduğu iddia edildi.

Avukat Murat Kemal Gündüz, “Yönetimin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Kaza bir anlık gafletin değil, yapısal eksiklikler sonucu meydana geldi. Gaz maskesi ya da gazölçer olsa kaza yaşanmayacaktı” dedi. Gündüz, Mustafa Öztürk’ün şirkette tam yetkili olmadığını, sınırlı yetkisinin bulunduğunu da vurguladı.

Bu arada, sanıklar arasında yer alan ve 24 Haziran’da milletvekili seçilen eski Güllük Belediye Başkanı Mehmet Yavuz Demir’in dosyası ayrıldı.

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