Şirkete özel endüstri bölgesi

Yaklaşık 20 yıldır Çanakkale’nin Biga ilçesinde verilen bütün hukuk mücadelelerine karşın termik santrallar ve demir çelik fabrikası kuran İÇDAŞ’a özel bir kıyak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Erdoğan’ın kararıyla Çanakkale Biga’da bir alan İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi Anonim Şirketi için “özel endüstri bölgesi” olarak belirlendi. İÇDAŞ, özel teşviklerden yararlanacak, altyapı masrafları Bakanlık tarafından karşılanabilecek, kamulaştırma gereken yerlerde kolaylıklar sunulabilecek. ÇED süreci hızlanacak.

15 YILDIR İÇDAŞ MÜCADELESİ VERİYORUZ

Çanakkale’de çevre mücadelesi veren İDA Dayanışma Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi Hicri Nalbant, “15 yıldır İÇDAŞ’ın projelerine karşı hukuk mücadelesi veriyoruz. Bütün hukuk zaferlerimize karşın projelerini yaptı. Şimdi de devlet destekli endüstri bölgesi işletecek” dedi.

İÇDAŞ’ın yaklaşık 20 yıl önce Biga’ya ilk geldiğinde demir çelik fabrikası kurduğunu belirten Nalbant, süreci şöyle anlattı:

“Bu fabrikaya karşı dönemin Biga Belediye Başkanı Şükrü Kemerli önderliğinde bir mücadele verildi. Bu fabrikanın bölgeye vereceği zarar anlatıldı. Fakat İÇDAŞ fabrikasını kurdu ve bölgeyi hurdalığa çevirdi. Yurt dışında hurda ithal etti. Fabrikanın yanına bir termik santral kurmak istediğinde hukuk mücadelesi başlattık. Ekoloji dernekleri ve yurttaşlar termik yapılmaması için eylemler yaptı. Hukuk mücadelemizi kazandık derken ÇED süreci yeniden başladı. Davalar sürerken termik yapıldı. Ardından ikinci termik santral, üçüncü termik santral kuruldu. Hepsi için hukuk mücadelesi verdik. Zafer elde etmemize karşın süreç hep İÇDAŞ’dan yana işletildi. Bütün işleri kolaylaştırıldı.

Şimdi de devletin açıktan desteği ile bir alan, özel endüstri bölgesi olarak kullanması için İÇDAŞ’a tahsis ediliyor.”