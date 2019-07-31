27.9 C
Istanbul
31.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Şirketler kar edecek diye Kazdağları’nı yok edemezsiniz

Şirketler kar edecek diye Kazdağları’nı yok edemezsiniz

birgun.net birgun.net

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Hükümetin küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını azaltacak uluslararası sözleşmeleri imzalamadığı gibi ülke içinde uyguladığı sorumsuz politikalarla da doğa felaketlerine davetiye çıkardığını” söyledi. Torun, “Hükümetin çevre politikaları insanı ve doğayı koruyan değil tam aksine yok etme riski taşıyan politikalar” dedi.

Torun, “Ülkemizde yaşanan doğal afetlerin hemen hepsinin altından iktidarın akıl dışı uygulamaları ve kontrolsüzlüğü çıkıyor. Öte yandan hükümet çocuklarımızın geleceği olan doğal kaynakları sorumsuzca ranta peşkeş çekiyor “ diye konuştu. Torun, “devlet doğamızı altın şirketlerine peşkeş çekmektedir. Sanki çıkarılacak altın hazineye girecekmiş gibi halka ve doğaya karşı maden şirketleri korunmaktadır. Kamu yararını gözetmesi gereken hükümet oysa çevreye zarar vermemesi için bu şirketleri sıkı denetlemeli” dedi.

KİMSE DOĞAL AFET SÖZÜNÜN ARKASINA SAKLANMASIN

Seyit Torun, “hükümet plansız, projesiz ve sorumsuz uygulamalarıyla ülkemize ve doğamıza ihanet etmektedir. Kimse doğal afet sözünün arkasına saklanmasın” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, son dönemde yaşanan doğa felaketlerine dikkat çekerek, hükümetin hem tedbir almadığını hem de doğayı ve üzerindeki insanı koruyan bir politika geliştirmediğini söyledi. Torun, hükümetin tedbirsizliği nedeniyle yaşanmış felaketlere şöyle dikkat çekti: “Her yerde sel baskını, her yerde erozyon. Bakın Düzce’deki felakete, uyarılara rağmen derenin önü kapatılmış ve orada göl oluşmuş. Bakın Rize’ye, derenin içine binalar dikilmesine izin verilmiş, bakın Ordu’ya, 50 yıllık köprü selde gitmiyor, bunların yaptığı 10 yıllık köprü gidiyor. En ufak yağmurda Doğu Karadeniz şehirleri göl oluyor. Doğu Karadeniz sahil yolu hem doğayı tahrip etti, hem de insanlığı. Artık hiçbir kentte doğru dürüst denize giremezsiniz. Sorun küresel iklim değişikliği değil, asıl sorun bizim iktidarın sorumsuzluğu.”

TÜM ÜLKE RİSK ALTINDA

Hükümetin attığı her adımda felakete davetiye çıkardığını belirten Torun sözlerine şöyle devam etti: “Bin yıllardır oluşmuş dere yataklarını imara açmaz, derelerin önünü plansız projesiz doldurmaz, derelerin yataklarını değiştirmez, altın ararken hayatı zehirleyen siyanür kullanmazsanız, maden arama bahanesi ile doğayı ve doğal kültür alanlarını talan etmenizseniz, küresel iklim değişikliğine karşı önlem almış olursunuz. Ancak bizim hükümet, ülkemizin akciğerleri olan bütün bakir doğayı, batıdan doğuya, kuzeyden güneye mahvetme peşinde. Hükümet örneğin İstanbul Kuzey Ormanları’nı, Artvin Cerattepe’yi, Kaz Dağları’nı, Çanakkale’yi, Antalya Alakır Vadisini, Ordu ve Munzur Dağları’nı gözü gibi koruması gerekirken ranta peşkeş çekmeye çalışmaktadır. Ülkede bilimsel şartlara uygun olmadan yapılacak maden faaliyetlerine karşı, suyumuzun zehirlenmemesi, ormanımızın yok edilmemesi için hükümeti uyarıyoruz. Şirketler kar edecek diye Kaz Dağları’nı yok edemezsiniz, Munzur’da dünyanın en temiz suyu madene kurban edilemez. İktidara yakın şirketlere, vakıflara kamu arazileri ve ormanları tahsis edemezsiniz. “

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,681AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Şirketler kar edecek diye Kazdağları’nı yok edemezsiniz

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Hükümetin küresel iklim değişikliğine neden olan...
Devamını Oku

Kafeteryadan japon balığı çalan kişi tutuklandı

birgun.net -
Maraş'ta bir kafeteryadaki akvaryumdan 6 Japon balığı ile monitör ve modem çalan...
Devamını Oku

Youtube’un en ‘beğenilmeyen’ 10 videosu

birgun.net -
Çeşitli platformlardaki müzik verilerini toplayan kwarb.net’in oluşturduğu listelere göre Youtube’un şu ana...
Devamını Oku

BM: Denizde mahsur kalan 15 kişi açlık ve susuzluktan öldü

birgun.net -
Birleşmiş Milletler, Yemen açıklarında terk edilen göçmen teknesinde en az 15 kişinin...
Devamını Oku

Erzurum akraba torpilinde vites artırdı: Yeğene üç maaş

Uğur Koç -
[email protected] Mart yerel seçimleri ardından ortaya...
Devamını Oku

Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nden alınan...
Devamını Oku

Ankara’da 14 işçi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı

birgun.net -
Ankara Sincan OSB’de bulunan bir fabrikada 14 işçi kaşıntı ve cilt yanması...
Devamını Oku

Merkez Bankası taşınıyor

birgun.net -
Geçtiğimiz günlerde basında yer alan; Merkez Bankası’nın bazı birimlerinin yıl sonuna dek...
Devamını Oku

Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli...
Devamını Oku

İZENERJİ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ ile DİSK...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi