Şırnak’ta PKK’lilerin tuzakladığı EYP patlatıldı: 1 işçi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı’nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesi yolunda PKK’lilerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden Valid Youssef, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kato Dağı’nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında, PKK’liler tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada, araçta bulunan işçilerden Yaşar Çetin ve Ferhat Encü ile Suriyeli Valid Youssef yaralandı. Yaralı işçiler, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Valid Youssef, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, yola patlayıcı tuzaklayanların etkisiz hale getirilmeleri için operasyon başlattı.