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20.06.2019
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Şırnak’ta tüm eylemlere 15 günlük yasak

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Şırnak Valiliği’nce kent merkezi ve ilçelerde 15 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü, çadır kurma ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Şırnak ve ilçelerinde valilik tarafından alınan kararla yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı. Şırnak Valiliği’nin yazılı açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde PKK/KCK PYD/YPG terör örgütlerince kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 27 Mayıs 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Pençe Harekatı başlatılmıştır. Bu operasyon çerçevesinde başarılı bir şekilde bu güne kadar birçok sığınak-mağara imha edilmiş ve bölgedeki teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemiz genelinde terör örgütlerine karşı hem sınırlarımız içerisinde hem de Irak’ın Kuzeyi ile Suriye’nin Kuzeyinde bulunan PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürütülen başarılı operasyonlar gerekçe gösterilerek etkinlikler yapılabileceği, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri, karşıt gruplar arasında çatışma olabileceği, yaz aylarının gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitlenin hareketlenme arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini amacı dışına saptırarak toplumsal olaylar çıkartabilecekleri değerlendirilmektedir. 20 Haziran 2019 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, oturma eylemi, mezar başı anma, kitlesel cenaze namazı gibi etkinlikler Şırnak il merkezimiz ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır.”

Kaynak:DHA

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