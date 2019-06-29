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29.06.2019
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‘Sistemdeki bozulmalara reçete’

En son 2008 yılında parti programını güncelleyen CHP, ‘başkanlık sisteminin ortaya çıkardığı bozulmalar’a karşı çözüm önerilerinin yer alacağı yeni bir parti programı için çalışmalarına başladı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

CHP, ilki 9 Eylül 1923’te hazırlanan ve “9 Umde (ilke)” adı verilen, yıllar içinde de zaman zaman güncellenen parti programı üzerinde çalışmaya başladı. Öncelikle akademik çalışmaların yapılacağı sürecin 2020 yılı Şubat ayında yapılması planlanan olağan kongreye kadar son şeklini alması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemine geçişle birlikte birçok alanda yaşanan “bozulma”nın ardından Parti Programı’nın güncellenmesi için kurmaylarına talimat verdi. Bu kapsamda, koordinasyon çalışmaları için CHP Genel Başkan Yardımcısı, siyaset bilimci Fethi Açıkel görevlendirildi.

21’İNCİ YÜZYILA UYGUN PROGRAM

Planlama aşaması tamamlanmak üzere olan çalışmalar kapsamında Avrupa başta olmak üzere tüm merkez sol ve sosyalist partilerin programlarının incelenmesi ve rapor halinde partililere sunulması kararlaştırıldı. “21’inci Yüzyıl Türkiye’sine uygun ve Cumhuriyetçi bir program” hedefiyle yapılacak çalışmalarda, hukuk, ekonomi, demokrasi başta olmak üzere çok sayıda konudaki ‘bozulma’ anlatılacak. Bu tespitlerin ardından aynı konu başlıklarında, ‘olması gerekenler’ vurgulanacak.

KURULUŞ İLKELERİNE BAĞLI OLACAK

Programda, otoriterlikten çıkış ve tek adam rejiminin Türkiye’ye yansımaları detaylıca işlenecek. CHP kaynakları, yeni parti programının “Çağdaş bir program” hedefinin bulunmasının yanı sıra “Kuruluş ilkelerine bağlı” kalınacağını da kaydetti.

ALTI İLKE EN BAŞTA

Son olarak 2008 yılında güncellenen 344 sayfalık parti programında, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik temel ilkelerinin yanı sıra İnsan Hak Ve Özgürlükleri, Çalışma Hakkı, Yerel Yönetimler, Yolsuzlukların Önlenmesi, Konut Hakkı, Hayvan Hakları gibi başlıklar da yerini koruyacak.

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