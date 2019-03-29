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29.03.2019
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SİT alanı tahrip ediliyor, bakanlık izliyor

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya’nın Demre İlçesi Gürses Mahallesi’nde birinci derece arkeolojik SİT alanında yapımına iki yıl önce başlanan villanın, hakkında her türlü şikayet ve suç duyurusunun yapılmasına karşın hala yerli yerinde durduğunu söyledi.

Budak, “Bu yapılan tarihi talan etmektir. SİT alanı tahrip edildi ama konuyu hem Kültür ve Turizm Bakanlığının hem İçişleri Bakanlığının gündemine taşıdığımız halde soru önergelerimize bile yanıt verilmedi. O zaman sormamız gerekiyor. Bu talanı kim koruyor?” dedi.

Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İki yıl önce Demre’ye bağlı Gürses Mahallesi Gımıt mevkiinde 1’inci derece arkeolojik SİT alanında parçalanmış ve dağılmış Likya dönemine ait lahitler bulunduğu, söz konusu lahitlerin aynı bölgede yapımı süren villa inşaatından çıktığı öne sürülmüş ve bu iddialar basına yansımıştı. Bölgede nasıl izin aldığı bilinmeden yükselen inşaatın durdurulmasıyla ilgili Demre Müzesinin, Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu da ifade edilmişti. O dönem konuyu derhal TBMM gündemine taşıyarak hem Kültür ve Turizm Bakanlığına hem de İçişleri Bakanlığına birer soru önergesi verdik. İnşaatın da durdurulmasını istedik. Ancak her iki önergemize yanıt dahi verilmedi. Demre Belediyesini, Antalya Büyükşehir Belediyesini, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nu ve Kültür ve Turizm Bakanlığını göreve davet etmemize karşın iki yıldır bir tek adım bile atılmadı.”

“BAKANLIK SORULARIMIZA YANIT VERMEDİ”

Bölgedeki yurttaşların araziye yol açılması sırasında iki lahitin devrildiğini aktardığını ifade eden Budak, inşaat sahasındaki çok sayıda lahitin ise yok edildiğini belirtti. Budak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konuyla ilgili sorulara yanıt vermediğini vurguladı.

Budak, şöyle devam etti:

“Aynı villa etrafına çitle çevirmiş bir vaziyette hala orada duruyor. Hatta etrafını çitlerle çevirerek varlığını sürdürüyor. Bölgede planlar iptal olduğu halde, konuyla ilgili her türlü şikayet yapıldığı halde böyle bir yapı hala nasıl korunuyor? Ya da soruyu artık şu şekilde sormamız gerekiyor. Bu talanı kim koruyor?”

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