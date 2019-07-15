Sivas İstiklal Caddesi’nin adı değiştirilmeyecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, tartışmalara konu olan İstiklal Caddesi’nin isminin “Şehit Mursi Caddesi” olarak değiştirilmeyeceğini duyurdu.

Sivas Belediyesi Meclisi’nin, Sivas’ta şehir merkezinde bulunan İstiklal Caddesi’nin ismini “Şehit Mursi Caddesi” olarak değiştirilmesine yönelik karar alması tepkilere neden olmuştu.

Tepkilerde ismin yeni açılacak başka bir caddeye verilmesi, İstiklal isminin değiştirilmemesi yönünde gerçekleşti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya paylaşımı ile tartışmalarına noktayı koydu. Ayhan paylaşımında, “Sivas Merkez İstiklal Caddesinin adının değiştirilmesine yönelik alınan Belediye meclis kararı, Belediye başkanımız ile yapılan istişare neticesinde uygun görülmemiştir” dedi.